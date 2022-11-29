Trabzonspor’a Daniil Utkin önerisi

Teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada orta sahada sıkıntı yaşadıklarını söylemiş ve "Merkezde rakibi karşılayacak, defansif yanı kuvvetli bir 8 numaramız yok" demişti.

Ocak transferi öncesi menajerler tarafından Trabzonspor'un kapısı sık sık çalınırken, önerilen isimlerin birinin Daniil Utkin olduğu öğrenildi. Rostov forması giyen 23 yaşındaki yıldız isim, bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 3 gol atarken, 9 asist yaptı. Orta alanda çift yönlü oynayabilen ve savunmadaki katkısının yanı sıra hücumdaki üretkenliğiyle de dikkat çeken Utkin, Rusya Milli Takımı'nın formasını da giyiyor.

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Utkin, 1998 doğumludan genç olduğu için artı 1 yabancı kontenjanına uyuyor. Trabzonspor'da 24 yaşından genç yabancı futbolcu bulunmadığı için bu kontenjan boş. Dolayısıyla 1998 doğumludan küçük oyuncu alınması durumunda, mevcut yabancılardan birini göndermeye gerek yok. Utkin'le ilgili Abdullah Avcı'nın kararı beklenirken, oyuncuyu Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi'nin uzun süredir takip ettiği belirtildi. (Fanatik)