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Giriş Tarihi: 29.11.2022 10:44

Trabzonspor'a Daniil Utkin önerisi

Trabzonspor’a Daniil Utkin önerisi

Trabzonspor’a menajerler tarafından Rusya’dan Daniil Utkin önerisi geldi. 23 yaşındaki orta saha, 1998 sonrası doğumlu olduğu için artı 1 yabancı kontenjanına da uyuyor. Abdullah Avcı’nın Rus isimle ilgili kararı bekleniyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada orta sahada sıkıntı yaşadıklarını söylemiş ve "Merkezde rakibi karşılayacak, defansif yanı kuvvetli bir 8 numaramız yok" demişti.

Ocak transferi öncesi menajerler tarafından Trabzonspor'un kapısı sık sık çalınırken, önerilen isimlerin birinin Daniil Utkin olduğu öğrenildi. Rostov forması giyen 23 yaşındaki yıldız isim, bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 3 gol atarken, 9 asist yaptı. Orta alanda çift yönlü oynayabilen ve savunmadaki katkısının yanı sıra hücumdaki üretkenliğiyle de dikkat çeken Utkin, Rusya Milli Takımı'nın formasını da giyiyor.

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Utkin, 1998 doğumludan genç olduğu için artı 1 yabancı kontenjanına uyuyor. Trabzonspor'da 24 yaşından genç yabancı futbolcu bulunmadığı için bu kontenjan boş. Dolayısıyla 1998 doğumludan küçük oyuncu alınması durumunda, mevcut yabancılardan birini göndermeye gerek yok. Utkin'le ilgili Abdullah Avcı'nın kararı beklenirken, oyuncuyu Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi'nin uzun süredir takip ettiği belirtildi. (Fanatik)

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Trabzonspor'a Daniil Utkin önerisi
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