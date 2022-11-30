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Giriş Tarihi: 30.11.2022

Dehşete düşüren paylaşımlar!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Dehşete düşüren paylaşımlar!

Fişekleri stada sokan ambulans şoförü, tam bir holigan çıktı. “Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek” paylaşımı en dikkat çekeni oldu

Göztepe ile Altay arasındaki İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis ve işaret fişeğini stada sırt çantasıyla sokup, tuvalete bırakan özel ambulansın şoförü Anıl Gügercin'in (25) sosyal medya paylaşımları kan donduran cinsten… Daha önce 6222'den sabıkası da olan Gügercin'in, 7 sene önce paylaştığı bir fotoğrafının altına "Sarı-kırmızı giyen herkes bir gün ölecek" notunu yazması dikkat çekti.



DEPLASMANLARI KAÇIRMAMIŞ
Hayatını adeta Altay'a adayan Gügercin'in siyah-beyazlıların deplasmandaki maçlarını da kaçırmadığı ortaya çıktı. Bir paylaşımında tribünde en önde tezahürat yaparken görülen 25 yaşındaki taraftar, başka bir fotoğrafında 'Çevik amca sana da gider' yazarak Çevik Kuvvet polisine gönderme yapmış. Elinde yanmış bir meşaleyi tutarken görülen Gügercin'in ''Yemin ederim kimseyi senin kadar sevmedim Altay'ım" paylaşımı da var.



SUÇ ALETLERİ İNCELENİYOR
İZMIR Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'u serbest bırakıldı. Kamera incelemesini sürdüren polis, olaya karıştığı tespit edilen 9 kişiyi daha yakaladı. Böylece gözaltında bulunan şüpheli sayısı 25'e yükseldi. Stada kaçak şekilde sokulduğu tespit edilen bazıları kullanılmış sis bombası, meşale, torpil ve işaret fişeği basın için sergilendi. Suç aletlerinin incelemesi ise devam ediyor

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Dehşete düşüren paylaşımlar!
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