Dehşete düşüren paylaşımlar!

Fişekleri stada sokan ambulans şoförü, tam bir holigan çıktı. “Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek” paylaşımı en dikkat çekeni oldu
Göztepe ile Altay arasındaki İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis ve işaret fişeğini stada sırt çantasıyla sokup, tuvalete bırakan özel ambulansın şoförü Anıl Gügercin'in (25) sosyal medya paylaşımları kan donduran cinsten… Daha önce6222'densabıkası da olanGügercin'in, 7 sene öncepaylaştığı bir fotoğrafınınaltına "Sarı-kırmızıgiyen herkes bir günölecek" notunu yazmasıdikkat çekti.
DEPLASMANLARI KAÇIRMAMIŞ
Hayatını adeta Altay'a adayan Gügercin'in siyah-beyazlıların deplasmandaki maçlarını da kaçırmadığı ortaya çıktı. Bir paylaşımında tribünde en önde tezahürat yaparken görülen 25 yaşındaki taraftar, başka bir fotoğrafında 'Çevik amca sana dagider' yazarak ÇevikKuvvet polisine göndermeyapmış. Elinde yanmış bir meşaleyi tutarken görülen Gügercin'in ''Yemin ederimkimseyi senin kadarsevmedim Altay'ım" paylaşımı da var.
SUÇ ALETLERİ İNCELENİYOR
İZMIR Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'u serbest bırakıldı. Kamera incelemesini sürdüren polis, olaya karıştığı tespit edilen 9 kişiyi daha yakaladı. Böylece gözaltında bulunan şüpheli sayısı 25'e yükseldi. Stada kaçak şekilde sokulduğu tespit edilen bazıları kullanılmış sis bombası, meşale, torpil ve işaret fişeği basın için sergilendi. Suç aletlerinin incelemesi ise devam ediyor