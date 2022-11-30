Dehşete düşüren paylaşımlar!

Göztepe ile Altay arasındaki İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis ve işaret fişeğini stada sırt çantasıyla sokup, tuvalete bırakan özel ambulansın şoförü Anıl Gügercin'in (25) sosyal medya paylaşımları kan donduran cinsten…Hayatını adeta Altay'a adayan Gügercin'in siyah-beyazlıların deplasmandaki maçlarını da kaçırmadığı ortaya çıktı. Bir paylaşımında tribünde en önde tezahürat yaparken görülen 25 yaşındaki taraftar, başka bir fotoğrafındaElinde yanmış bir meşaleyi tutarken görülen Gügercin'inpaylaşımı da var.İZMIR Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'u serbest bırakıldı. Kamera incelemesini sürdüren polis, olaya karıştığı tespit edilen 9 kişiyi daha yakaladı. Böylece gözaltında bulunan şüpheli sayısı 25'e yükseldi. Stada kaçak şekilde sokulduğu tespit edilen bazıları kullanılmış sis bombası, meşale, torpil ve işaret fişeği basın için sergilendi. Suç aletlerinin incelemesi ise devam ediyor