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Giriş Tarihi: 30.11.2022 13:40

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Ankara'da tesis vurgusu

İHA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan Ankara’da tesis vurgusu

Gençlik ve spor merkezleri toplu açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’da hizmete giren gençlik merkezlerinin arttığını belirterek, "Ankara’da 20 yıl önce 30 olan spor tesisi sayısı, bugün 150’ye yaklaşmış durumda" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan gençlik ve spor merkezleri toplu açılış törenine katıldı. Sinan Şamil Sam Spor Salonu'nda gerçekleşen törene Bakan Kasapoğlu'nun yanın sıra AK Parti Milletvekili Emrullah İşler, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve çok sayıda genç sporcu katıldı.

Ankara'da gerçekleştirilen gençlik ve spor yatırımlarına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin 81 vilayetinde ve ilçelerinde olduğu gibi Sincan'da da gençlikten ve spordan yana pek çok atılımı gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Ankara'da 20 yıl önce 30 olan spor tesisi sayısı, bugün 150'ye yaklaşmış durumda. Önümüzdeki günlerde yine sizlerle hizmete alacağımız çalışmalarla bu sayı çok daha yukarılara çıkacaktır. Yine Ankara'da bundan 20 yıl önce 1 adet gençlik merkezi varken bugün 18 gençlik merkezimiz var. Diğer yandan ilçelerde bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz projelerden birisi olan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' çerçevesinde Ankara'da 200 bine yakın insanımıza yüzme öğretiyoruz. Yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz ve kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla genciyle sporu erişilebilir kılmaya ve spordaki çıtayı yükseltmeye, yeni yıldızları keşfettik, keşfetmeye devam ediyoruz."

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Ankara'da tesis vurgusu
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