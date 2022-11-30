Şaşırtan transfer cevabı! Galatasaray’dan 2 katını istediler

Galatasaray yönetiminin transferi için uğraş verdiği isimlerden biri Omar Campos... 20 yaşındaki yıldız futbolcu için Santos Laguna'ya teklif yapan Aslan ummadığı bir cevapla karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, Omar Campos için 2.5 milyon Euro teklif etti. Ancak Meksika kulübü ise 5 milyon Euro talep etti. Galatasaray yönetimi, 2.5 milyon Euro'luk farkı azaltmak için pazarlıklarını sürdürüyor. Bu sezon 19 maçta görev alan Campos, 1 gol atarken 3 de asiste imza attı.