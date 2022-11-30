Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şaşırtan transfer cevabı! Galatasaray'dan 2 katını istediler
Giriş Tarihi: 30.11.2022 14:01

Şaşırtan transfer cevabı! Galatasaray'dan 2 katını istediler

Şaşırtan transfer cevabı! Galatasaray’dan 2 katını istediler

Patrick van Aanholt ile yolları ayırması beklenen Galatasaray, Omar Campos için Santos Laguna'ya 2.5 milyon Euro teklif etti. Ancak Meksika ekibi 20 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Sarı-Kırmızılılar'dan 5 milyon Euro talep etti.

Galatasaray yönetiminin transferi için uğraş verdiği isimlerden biri Omar Campos... 20 yaşındaki yıldız futbolcu için Santos Laguna'ya teklif yapan Aslan ummadığı bir cevapla karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, Omar Campos için 2.5 milyon Euro teklif etti. Ancak Meksika kulübü ise 5 milyon Euro talep etti. Galatasaray yönetimi, 2.5 milyon Euro'luk farkı azaltmak için pazarlıklarını sürdürüyor. Bu sezon 19 maçta görev alan Campos, 1 gol atarken 3 de asiste imza attı.

3 İSİM DAHA LİSTEDE
Genç sol kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Omar Campos için Galatasaray'ın dışında Fransız Ligi ekiplerinin de ilgisi olduğu ve transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi. Meksikalı yıldız futbolcu Omar Campos, sol kanadı oldukça verimli kullanıyor. Genç yeteneğin en önemli özelliği hızlı bir oyuncu oluşu...

Galatasaray'da sol kanat adayları arasında Sao Paulo forması giyen Brezilyalı sol bek Welington, Kopenhag'da top koşturan Victor Kristiansen ve Monacolu Ismail Jakobs yer alıyor. (Milliyet)

EN ÇOK OKUNANLAR

Suriye'de PKK/YPG'yi panikletecek gelişme! Kara harekatı öncesi ABD'den dikkat çeken karar
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı: Yüzde 99 belli
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 6'lı masanın 'Anayasa' teklifi metnine sert tepki: Ucube bir metin
SON DAKİKA | Emniyet Genel Müdürlüğü listeyi açıkladı! İşte 2022 yılında en çok ölümlü kazaya karışan otobüs firmaları
EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT ve sözleşmeli personel için kadro mesajı! Tarih verildi: Yasalaşmasına şahit olacağız
TOKİ KURA TARİHLERİ SON DAKİKA: İşte TOKİ kura çekimi için YENİ takvim! İl il tüm detaylar
Son dakika: İzmir'deki olaylı derbide bir kişiyi fişekle yaralayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Yok mu Ayşe’yi burslu okutacak bir tıp fakültesi?
Sağlık Bakanlığı personel alımı TERCİH BAŞVURUSU ÖSYM | Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı başvurusu ile branş ve kadro dağılımı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Şaşırtan transfer cevabı! Galatasaray'dan 2 katını istediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA