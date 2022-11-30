Şaşırtan transfer cevabı! Galatasaray’dan 2 katını istediler

Galatasaray yönetiminin transferi için uğraş verdiği isimlerden biri Omar Campos... 20 yaşındaki yıldız futbolcu için Santos Laguna'ya teklif yapan Aslan ummadığı bir cevapla karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, Omar Campos için 2.5 milyon Euro teklif etti. Ancak Meksika kulübü ise 5 milyon Euro talep etti. Galatasaray yönetimi, 2.5 milyon Euro'luk farkı azaltmak için pazarlıklarını sürdürüyor. Bu sezon 19 maçta görev alan Campos, 1 gol atarken 3 de asiste imza attı.
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Genç sol kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Omar Campos için Galatasaray'ın dışında Fransız Ligi ekiplerinin de ilgisi olduğu ve transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi. Meksikalı yıldız futbolcu Omar Campos, sol kanadı oldukça verimli kullanıyor. Genç yeteneğin en önemli özelliği hızlı bir oyuncu oluşu...
Galatasaray'da sol kanat adayları arasında Sao Paulo forması giyen Brezilyalı sol bek Welington, Kopenhag'da top koşturan Victor Kristiansen ve Monacolu Ismail Jakobs yer alıyor. (Milliyet)