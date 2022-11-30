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Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:17

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'ya Alman yıldız! Hedef Timo Hübers...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’ya Alman yıldız! Hedef Timo Hübers...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Stoper takviyesi için mesai harcayan sarı lacivertli yönetim, Köln’de forma giyen Timo Hübers’e kancayı taktı.

Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in Jorge Jesus'un verdiği transfer listesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ve Ocak ayında yapacağı hamleler için çalışmalara başladığı belirtildi. Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna bir stoper daha eklemeyi planladığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki isim ise Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen yıldız futbolcu Sarı-Lacivertliler, Alman medyasından Kicker'in haberine göre; Köln'ün 26 yaşındaki Alman stoperi Timo Hübers ile yakından ilgileniyor. Jesus'un da bu transferi çok istediği öğrenildi. 2021 yılında Hannover 96 takımından Köln'e bedelsiz olarak transfer olan Hübers'in kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

TEKNİK KAPASİTESİ YÜKSEK

7.5 milyon Euro piyasa değeri olan genç stoper, bu sezon 12 lig maçında görev aldı. 1.90'lık boyuna rağmen pas oyununda da etkili bir görüntü veren Hübers'in de Almanya'dan ayrılmayı planladığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği genç yıldız stoper bölgesi dışında, sağ bek ve ön liberoda da oynayabiliyor. Hübers, kariyerinde 186 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 15 gol, 4 asist üreten yıldız oyuncu, Almanya Milli Takımı'nda oynama şansı elde edemedi. (Takvim)

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'ya Alman yıldız! Hedef Timo Hübers...
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