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Giriş Tarihi: 3.12.2022 12:34

Göztepe moral arıyor

Göztepe moral arıyor

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde oynadığı Altay derbisinin çıkan olaylar nedeniyle maçın henüz 22'nci dakikada tatil edilmesinin şokunu atlatmaya çalışan Göztepe, yarın 16'ncı hafta karşılaşmasında Adanaspor'a konuk olacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde oynadığı Altay derbisinin çıkan olaylar nedeniyle maçın henüz 22'nci dakikada tatil edilmesinin şokunu atlatmaya çalışan Göztepe, yarın 16'ncı hafta karşılaşmasında Adanaspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda Sarper Barış Aka'nın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Konuk Göztepe'de sakatlıkları süren golcü Hüsamettin, Hasic, Mamah ve sol bek Yunus Emre müsabakada forma giyemeyecek. Galibiyetle moral tazelemeyi hedefleyen sarı-kırmızılı ekip ligde 13 maçta 17 puan topladı.

Göztepe'de yarıda kalan Altay maçıyla ilgili Futbol Federasyonu henüz kararını açıklamadı.

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Göztepe moral arıyor
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