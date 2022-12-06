Allahyar Sayyadmanesh'ten çarpıcı Fenerbahçe sözleri! "Konuşmak istemeyeceğim sebeplerden..."

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kamp çalışmalarının ardından İngiltere'ye geri döndü. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şu anda İngiliz ekibinde görev yapan Allahyar Seyyadmenes, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Kampın kendileri için iyi geçtiğini ifade eden Allahyar Seyyadmenes, "Kamp takım için güzel geçiyor. Kendimizi, zayıf noktalarımızı geliştirmek, takım problemlerini geliştirmek için güzel bir fırsattı. Takım arkadaşlarım kampı verimli geçiriyor. Ben şu anda sakatlıktan dönüyorum. Dolayısıyla takımdan ayrı çalışıyorum. Regnum'da her şey çok güzel. Çalışanlar çok sıcak. Antrenman tesisleri oldukça iyi. Winter Football Series'de maçlar da yapıyoruz. Bu yüzden burada iyi zaman geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ZORYA'DAKİ PERFORMANSIMIN ARDINDAN BİRÇOK TEKLİF GELDİ"

Ukrayna ekibi Zorya'da gösterdiği performansın ardından birçok teklif aldığını belirten Allahyar, "Zorya'da iyi bir performans sergiledim. Bunun üzerine farklı ülkelerden birçok teklif geldi. Hull City de bunlardan bir tanesiydi. Önce kulüp başkanımızla konuşuldu. Güzel bir görüşme oldu. Sonrasında transferim gerçekleşti. Ben zaten İngiliz futbolunu seviyorum. Burada çok mutluyum. Benim için Hull City Kulübü'ne transfer olmam iyi oldu" diye konuştu.

"PERFORMANSIMIZI YÜKSELTEBİLİRSEK TEKRAR HEDEFLEDİĞİMİZ YERLERE GELEBİLİRİZ"

Dünya Kupası arasının kendileri için iyi olduğunu vurgulayan 21 yaşındaki forvet oyuncusu, "İngiltere Championship güzel ve zor bir lig. Ben de zor olmasını ve sıkı çalışmayı seviyorum. Lige bu sene iyi başladık. Ancak 5 maçın ardından problemler yaşamaya başladık. Performans grafiğimiz aşağı doğru gitti. Liglere Dünya Kupası nedeniyle ara verildi. Bu ara bizim için iyi oldu. Yeni bir hocamız var. Yeni bir mantalite getirdi. Bu arada iyi çalışıp, lige iyi başlamak istiyoruz. Hala 25 maçımız var. Dolayısıyla performansımızı yükseltebilirsek tekrar hedeflediğimiz yerlere gelebiliriz" şeklinde konuştu.