Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un savunmaya takviye istemesinin ardından düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Adamo Nagalo için harekete geçti. Danimarka kulüplerinden Nordsjaelland'da forma giyen 20 yaşındaki stoper için yakın zamanda resmi görüşmelerin başlayacağı aktarıldı. Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olarak gösterilen Nagalo, bu sezon Danimarka Süper Ligi'nde 15 maça çıkarken 1 de gol kaydetti. 3 sarı kart gören Burkina Fasolu oyuncu, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.