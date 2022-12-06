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Giriş Tarihi: 6.12.2022 09:32

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Stoperde hedef Adamo Nagalo

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Stoperde hedef Adamo Nagalo

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un savunmaya takviye istemesinin ardından düğmeye bastı. Sarı lacivertli yöneticiler, Burkina Fasolu futbolcu Adamo Nagalo için yeniden harekete geçti.

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un savunmaya takviye istemesinin ardından düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Adamo Nagalo için harekete geçti. Danimarka kulüplerinden Nordsjaelland'da forma giyen 20 yaşındaki stoper için yakın zamanda resmi görüşmelerin başlayacağı aktarıldı. Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olarak gösterilen Nagalo, bu sezon Danimarka Süper Ligi'nde 15 maça çıkarken 1 de gol kaydetti. 3 sarı kart gören Burkina Fasolu oyuncu, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Stoperde hedef Adamo Nagalo
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