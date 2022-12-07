Antalyaspor, hazırlık maçında Napoli’ye 3-2 kaybetti!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada, Regnum Carya tarafından organize edilen Winter Football Series Turnuvası'nda Antalyaspor ile İtalya Serie A takımlarından Napoli hazırlık maçında Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabakaya hızlı başlayan İtalya temsilcisi Napoli, 8'inci dakikada Giacomo Raspadori'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İtalya ekibi, 14'üncü dakikada Matteo Politano'nun golüyle farkı ikiye çıkarırken, ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya daha dinç çıkan Antalyaspor, 55'inci dakikada Admir Mehmedi'nin kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. 60'ncı dakikada Napoli, Giacomo Raspadori'nin kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydederken, skoru 3-1'e getirdi. Mücadelenin 87'inci dakikasında ceza alanının hemen dışında kazanılan frikikte topun başına geçen Hakan Özmert, meşin yuvarlağı 3-2'ye taşıdı. İkinci yarıda iki ekip de birçok oyuncu değişikliğine giderken, maç 3-2 Napoli'nin üstünlüğüyle sona erdi.