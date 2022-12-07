Beşiktaş’ta gözler Namplays Mendy transferinde!

Bu sezona Valerien Ismael ile başlayan fakat daha sonra alınan sonuçların ardından Şenol Güneş göreve getirildi. Tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde transfer konusunda üstü kapalı bir şekilde konuşsa da yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ'TA NAMPLAYS MENDY İLE GÖRÜŞÜYOR

SportWitness'da yer alan bir habere göre; Beşiktaş, İngiltere Premier Ligi ekibi Leicester City'de forma giyen Nampalys Mendy ile ilgileniyor.

MENDY İÇİN OCAK AYINDA TEKLİF İDDİASI

Haberde, orta sahaya taze kan isteyen Kartal'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için ocak ayında bir teklif yapacağı ifade edildi.