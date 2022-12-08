Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer sorusuna cevap! "Fenerbahçe'ye odaklandım"

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, A Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte milli futbolcunun açıklamaları...
"Buraya geleli çok fazla olmadı. Bana göre güzel bir otelde kalıyoruz. Antrenman olanakları da gayet iyi. Bu süreç içerisinde hazırlık maçları oynadık. En son maçta Alanya maçından galibiyetle ayrıldık. Kendi evimizde LaLiga ekipleriyle oynadık. O maçlardan da galibiyetle ayrılmak bizim için iyi bir testti. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
"Geldiğim ilk yıl benim için zordu. Benim için yeni bir ülke, adaptasyon süreci. Farklı bir lige gelmiştim. Çok fazla süre alamadım. Benim için zorlu bir süreçti. Ama ben kendime inanmayı sürdürdüm ve çok sıkı çalıştım ve mutluyum ki iyi bir şekilde ilerledi. Çalışmalarımı sürekli sürdürüyorum. Kötü zamanlarım da oldu ama şöyle bir söz vardır; "Her yağmurdan sonra güneş açar"
"Her futbolcu, futbol oynamaktan keyif alır. Biz de böyleyiz ama mental ve fiziksel anlamda da zor oldu. Günün sonunda bizim işimiz bu. Bu durumu kabul etmek zorundayız. Bizim açımızdan çok fazla maç oynamak keyif verici. 3 kulvarda devam ediyoruz. Bu 3 kulvarda da en uzağa gitmek istiyoruz. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. 3 kupayı da kazanmak istiyoruz. Mental olarak zor olabilir ama bu temponun içinde olmak da keyif verici."
"Ben şu anda Fenerbahçe'deyim, Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Ben Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklandım. Tek amacımız şu anda ikinci yarı için hazır duruma gelmek. Dolayısıyla şu için bunları söyleyebilirim"
"Türkiye A Milli Takımı'nda oynadığım için gururlu hissediyorum. İlk maçımı oynarken gururluydum. Benim için işlerin iyi gittiğini söyleyebilirim. O süreçten dolayı da mutluyum. Umarım, daha çok maç oynayarak A Milli Takım'a katkıda bulunabilirim."