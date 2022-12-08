Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer sorusuna cevap! "Fenerbahçe'ye odaklandım"

"Ben şu anda Fenerbahçe'deyim, Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Ben Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklandım. Tek amacımız şu anda ikinci yarı için hazır duruma gelmek. Dolayısıyla şu için bunları söyleyebilirim"

"Türkiye A Milli Takımı'nda oynadığım için gururlu hissediyorum. İlk maçımı oynarken gururluydum. Benim için işlerin iyi gittiğini söyleyebilirim. O süreçten dolayı da mutluyum. Umarım, daha çok maç oynayarak A Milli Takım'a katkıda bulunabilirim."