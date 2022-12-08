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Giriş Tarihi: 8.12.2022 14:57

Galatasaray, Antalya'da coşkuyla karşılandı! İşte kamp kadrosu...

DHA
Galatasaray, Antalya’da coşkuyla karşılandı! İşte kamp kadrosu...

Galatasaray, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası arasını değerlendirmek üzere kamp çalışmaları için geldiği Antalya'da coşkuyla karşılanırken teknik direktör Okan Buruk'a çiçek verildi.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 14 haftayı 27 puanla 2'nci sırada tamamlayan Galatasaray, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada ikinci etap kamp çalışmaları için Antalya'ya geldi.

8-16 Aralık tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak sarı kırmızılı takım kafilesini, Antalya'da taraftarlar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar başta teknik direktör Okan Buruk olmak üzere futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Bazı futbolcular taraftarların forma ve atkılarını imzalarken, teknik direktör Okan Buruk'a çiçek verildi. Sarı kırmızılı kafile, taraftarın tezahüratlarıyla takım otobüsüne bindikten sonra konaklayacağı otele geçti.

KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu ise şu isimlerden oluştu;

Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Mılot Rashıca, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey ve Enes Emre Büyük.

DÜNYA KUPASINA GİDENLER VE 2 SAKAT OYUNCU YOK

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na giden oyuncular Fernando Muslera, Lucas Torreira, Dries Mertens, Victor Nelsson ve Haris Seferovic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Arjantinli forvet Mauro İcardi ve Portekizli orta saha Sergio Oliveria kafilede yer almadı.

ANTALYA'DA 2 HAZIRLIK MAÇI

İstanbul'da İspanya LaLiga temsilcileri Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşılaşan ve iki maçtan da yenilgi ile ayrılan Galatasaray, Antalya'daki kampında da iki hazırlık maçı oynayacak. Sarı kırmızılı ekip 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile 16 Aralık Cuma günü ise saat 17.00'de Fransa Ligue 1 takımlarından Toulouse FC ile hazırlık maçında karşılaştıktan sonra İstanbul'a dönerek, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda oynayacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Galatasaray, Antalya'da coşkuyla karşılandı! İşte kamp kadrosu...
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