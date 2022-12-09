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Giriş Tarihi: 9.12.2022 23:11 Son Güncelleme: 9.12.2022 23:19

Brezilya'da teknik direktör Tite, görevinden ayrıldı

Brezilya’da teknik direktör Tite, görevinden ayrıldı

Brezilya Teknik Direktörü Tite, ülkesinin 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından görevi bıraktığını açıkladı.

Brezilya Teknik Direktörü Tite, ülkesinin 2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından görevi bıraktığını açıkladı.

Hırvatistan karşılaşmasının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Tite, şöyle konuştu:

"1,5 yıl önce Dünya Kupası'ndan sonra ayrılacağımı söylemiştim. Brezilya Milli Takımı'ndaki görevim sona erdi. Benim yerime geçecek harika teknik direktörler var."

2016 yılında Brezilya Milli Takımı'nın başına geçen 61 yaşındaki teknik adam, 2019 yılında Copa America zaferini elde etti.

Tite ile 81 maça çıkan Sambacılar, bu maçlarda 61 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

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Brezilya'da teknik direktör Tite, görevinden ayrıldı
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