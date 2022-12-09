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Giriş Tarihi: 9.12.2022 16:31

Fas-Portekiz çeyrek final maçına doğru

AA
Fas-Portekiz çeyrek final maçına doğru

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Son 16 turunda İspanya'yı devirerek büyük sürprize imza atan Fas Portekiz maçını da kazanarak tarih yazmak istiyor.

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, Portekiz'e saygı duyduklarını ancak rakiplerinin de kendilerinin gücünü bildiğini söyledi.

Regragui, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde yarın Portekiz ile oynayacakları maç öncesinde FIFA Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Ülkesi ve takımıyla gurur duyduğunu belirten 47 yaşındaki teknik adam, "Biz elit takımlarla oynamaya alışkınız. Bir planımız var ve sürpriz yapmaya çalışacağız. Hedefimize odaklanmamız ve maç ilerledikçe daha iyi olmamız gerekiyor. Pozitif havayı hissediyorsunuz. Portekiz'e saygı duyuyoruz, harika forvetleri var. Ama onlar da bizim zorlu bir rakip olacağımızı biliyorlar." diye konuştu.

Yorgunluk ve sakatlıklardan şikayet etmeyeceklerini vurgulayan Regragui, "Arkamızda Afrika ve Arap halkı var. Bu çok önemli ama biz önce Fas için oynuyoruz. Kim oynarsa oynasın, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve mazeret üretmeyeceğiz." dedi.

Regragui, Fas'ın başarısının etkileriyle ilgili soruya, "Fas halkını birleştiriyoruz. Bu, para ve şampiyonluktan daha önemli. Ancak biz kazanmak ve turnuvada gidebildiğimiz yere kadar gitmek için buradayız." yanıtını verdi.

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Fas-Portekiz çeyrek final maçına doğru
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