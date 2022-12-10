Kafaya koymuş kazanacak!

Brezilya'nın erken vedasının ardından Arjantin ile Hollanda'nın randevusu büyük iştah kabartıyordu. Bu turnuvada Tangocular'ın bütün yükünü omuzlayan ve ülkesineMessi, PSG'den takım arkadaşı Neymar'ın kaderini paylaşmak istemiyordu. Temkinli bir açılışın ardından Arjantin, Portakalların tutucu oyunu karşısında ağırlığını hissettirdi.35'te Messi'nin nefis ara pasıyla Molina ağları sarstı. Repertuarı daha geniş olan ve kontrolü elinde tutan Arjantin, 71'de Messi'nin penaltısıyla tabelayı 2-0 yaptı.Beşiktaş'ın devasa forveti, kuşların arasına dalan bir kedi gibi rakibin savunmasını parçaladı. 83'te kafayla, 90+11'de iseardından ayağıyla gollerini sıralayıp Hollanda adına umut ateşini yaksa da penaltılarla dansına devam eden Arjantin, Hırvatistan'ın rakibi oldu.Hollandalı yıldızı Wout Weghorst, dün Arjantin karşısında şov yaptı. 78. dakikada skor 2-0'ken oyuna giren 30 yaşındaki forvet, 83'te fileleri havalandırıp farkı 1'e indirdi. 90+11'de de durumu eşitleyip maçı uzatmalara götürdü. Tecrübeli futbolcu, büyük turnuvalar (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) tarihinde oyuna sonradan girdiği maçta iki gol atan ilk Hollandalı oyuncu oldu. Ancak yenilgiyi önleyemedi.Arjantin'in yıldızı Messi, Molina'ya asist yaparken penaltıdan da ağları sarstı. Dünya Kupası kariyerinde 17 gole katkı veren 35 yaşındaki futbolcu, (10 gol ve 7 asist) Maradona'yı geride bırakarak en yüksek sayıya ulaşan Arjantinli oldu.BİR GÖRÜŞScaloni'ye rağmen...dolu Dünya Kupası'nda dün birine daha tanık olduk. En büyük favori Brezilya elendi. Hollanda-Arjantin maçının ilk devresinde tam bir kontrol maçı izledik. Arjantin üçlü savunmayla başladı, rakibine oranla biraz daha etkili gözüküyordu. Sonra oyun tam anlamıyla kilitlenmişkenMolina takımını öne geçirdi. İkinci yarıda Hollanda biraz daha riskli oynamaya çalıştı ama bir türlü pozisyon bulamıyordu. Bunun iki nedeni vardı; biridiğeri de Hollanda'nın ofansif yetersizliği… Hollanda tedbirleri azalttıkça Arjantin'den ikinci gol sinyalleri geliyordu. Kazanılan penaltıdan Messi, farkı ikiye çıkardı. Hollanda son 10 dakika takım halinde yüklenirken oyuna giren Weghorst'un kafasıyla ümitlendi. 10 dakikalık uzatmanın son dakikasında bir frikik organizasyonunda Weghorst'la beraberliği sağladı ve maçı uzatmaya götürdü. Bu kadar üstün oyundave iki gol yemesinin sebebi, Scaloni'nin yaptığı gereksiz oyuncu değişiklikleriydi. Arjantin'in tekrar üstünlük kurduğu uzatmada heyecanlı pozisyonlar oldu... Ve penaltılara giden maçta Arjantin bileti almayı başardı.