Van Aanholt krizi

Galatasaray, yabancı kontenjanını boşaltmak için Hollandalı sol beki devre arası göndermek istiyor. Ancak ilk görüşme olumsuz sonuçlandı
Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic'le yollarını ayırmak istiyor. Bu planlama doğrultusunda ilk görüşme geçtiğimiz günlerde Hollandalı oyuncunun menajeri ile gerçekleşti. Ancak sarı-kırmızılı kulüp olumlu sonuç alamadı. Yönetim 1.5 yıl sözleşmesi kalan tecrübeli solbekin sezon sonuna kadar geçerli tüm alacaklarını ödemeyi göze aldı. Yarım sezonluk maliyeti vergisiyle birlikte 1.5 milyon Euro olan deneyimli futbolcu, bu teklifi kesin bir dille geri çevirdi ve krizi büyüttü. Sezonluk 1.9 milyon Euro garanti ücrete sahip 32 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Buruk tarafından ilk 11'de düşünülmüyor. G.Saray sözleşmesini tek taraflı feshetmesi durumunda Van Aanholt için kasasından vergilerle birlikte 5milyon Euro çıkarmak zorunda. Yönetim bu rakamı 1-2 milyon Euro seviyesine indirmeye çalışıyor.