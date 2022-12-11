Van Aanholt krizi

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, ara transfer döneminde Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic'le yollarını ayırmak istiyor. Bu planlama doğrultusunda ilk görüşme geçtiğimiz günlerde Hollandalı oyuncunun menajeri ile gerçekleşti. Ancak sarı-kırmızılı kulüp olumlu sonuç alamadı.sezon sonuna kadar geçerli tüm alacaklarını ödemeyi göze aldı. Yarım sezonluk maliyeti vergisiyle birlikteolan deneyimli futbolcu, bu teklifi kesin bir dille geri çevirdi ve krizi büyüttü. Sezonluk 1.9 milyon Euro garanti ücrete sahip 32 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Buruk tarafından ilk 11'de düşünülmüyor. G.Saray sözleşmesini tek taraflı feshetmesi durumunda Van Aanholt için kasasından vergilerle birlikteYönetim bu rakamı 1-2 milyon Euro seviyesine indirmeye çalışıyor.