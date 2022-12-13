Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 2022 Dünya Kupası | Neymar'dan Tite'ye veda: Öğrettiğin her şey için teşekkürler profesör
Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:20 Son Güncelleme: 26.1.2023 09:09

2022 Dünya Kupası | Neymar'dan Tite'ye veda: Öğrettiğin her şey için teşekkürler profesör

2022 Dünya Kupası | Neymar’dan Tite’ye veda: Öğrettiğin her şey için teşekkürler profesör

Neymar, Brezilya Milli Takımı'ndan ayrılan Tite için, "Antrenör olarak iyi biri olduğunu biliyorum ama insan olarak harikasın. Bize öğrettiğin her şey için teşekkürler profesör. Birlikte çalıştığım en iyi antrenörlerden biri olacaksın." dedi.

Takımın yıldız isimlerinden Neymar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayal Tite'ye veda etti.

Neymar açıklamasında, "Tanışmadan önce birçok kez birbirimize rakip olduk ve senin rahatsız edici olduğunu düşünüyordum. Çünkü beni yenebilmek için bir takım kurdun ve her şeyi yaptın. Ama kader bu değil mi? Antrenör olarak iyi biri olduğunu biliyorum ama insan olarak harikasın. Benim kim olduğumu biliyorsun ve en önemlisi bu. Bize öğrettiğin her şey için teşekkürler profesör. Birlikte çalıştığım en iyi antrenörlerden biri olacaksın. Bu kupayı kazanmayı hak etmiştin." ifadelerini kullandı.
Hırvatistan maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Neymar, yaşadığı hayal kırıklığından bahsederken, "Kafam çok karışık, doğru düşünemiyorum. Milli Takım benim için bitti diyemem ama yine oynayacağımın garantisini veremiyorum. Rodrygo, sorumluluk aldı ve penaltıyı atmak istedi. O, harika bir oyuncu. Hepimiz onun yanındayız." ifadelerini kullanmıştı.

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2022 Dünya Kupası | Neymar'dan Tite'ye veda: Öğrettiğin her şey için teşekkürler profesör
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