"Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi" Turkuvaz Medya'da!

A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin'in açılış konuşmasıyla başlayacak 'Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi'nin en dikkat çeken panellerinden biri T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun moderatörlüğünü üstleneceği 'Türk Sporunda Global Başarı Hedefleri' olacak. Bakan Kasapoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Fraport Tav Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'le Türk sporunun global başarısı için atılması gereken adımları konuşacak.

A Haber Spikeri Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Gençlik Yatırımları Yurtlar ve Tesisleşme' panelinde İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğretim Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Faruk Taşçı, İbn-i Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci görüşlerini paylaşacak.

"Olimpik Branşların Vizyon ve Hedefleri" panelinde ise Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu milli boksör Buse Naz Sürmeneli, Olimpiyat İkincisi ve Avrupa Şampiyonu milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu ve olimpiyat ikincisi, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli kareteci Eray Şamdan A Spor Spikeri Ceyda Dönmez'in sorularını cevaplayacak.

'Sporun Şehirleri (Yerel Yönetimler)' paneli ise iki oturumda gerçekleşecek. Öğleden önce olacak oturumda A Spor Spor Müdürü Cüneyt Şen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı konuk edecek. Panelin ikinci oturumunda ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta spor yatırımlarını anlatacak.

A Para Spikeri Uğur Korkmaz'ın yöneteceği "Sporun Geleceğine Yatırım Yapanlar" paneline ise Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katılacak.

'Türk Futbolunda Yıldız Olmak ve Yıldız Yetiştirmek' panelinde A Spor Spikeri Aykut İnce, teknik direktör Mustafa Denizli, FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır , TFF Yön. Kur. ve İcra Kurulu Üyesi ve Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Teknik Direktör Yılmaz Vural ve Trabzonspor'un milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ü konuk edecek.

'Sporu Markalaştıranlar' paneli ise A Para Spikeri Duygu Gözde Arslan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparsalan Çakar, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve P&G Türkiye CEO'su Tankut Turnaoğlu'nun konuşmacı olarak yer alacağı panelde sporun markalaşma yolculuğuna katkıları konuşulacak.

Zirve, A Spor kanalından, A Spor websitesinden ve A Spor YT kanalından naklen izlenebilecek.