Gaziantep FK'nin yıldızı Alexandru Maxim, SABAH Spor'a konuştu! "En iyi Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu"

GAZİANTEP'TE ÇOK MUTLUYUZ

Kız arkadaşımla Gaziantep'te çok mutluyuz. Almanya'dan farkı, yılın 8-9 ayı güneşli olan havası. Rahat, sessiz ve güzel bir şehirde yaşıyorum. Kız arkadaşımla sürekli yeni yerler keşfediyoruz. Restoranlar ve kafeler çok güzel.

GÜNAY EN İYİ KALECİLERDEN

Takım arkadaşım diye söylemiyorum ama Muslera ve Uğurcan ile birlikte Günay Güvenç'i de en iyi kaleciler arasında gösteririm Türkiye'de 5-6 üst düzey kaleci var.