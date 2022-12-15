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Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:35 Son Güncelleme: 15.12.2022 11:58

Gaziantep FK'nin yıldızı Alexandru Maxim, SABAH Spor'a konuştu! "En iyi Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu"

MEHMET ÖZCAN
Gaziantep FK’nin yıldızı Alexandru Maxim, SABAH Spor’a konuştu! En iyi Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu

Gaziantep FK'nın Rumen yıldızı Alexandru Maxim, kariyeri ve Türkiye hakkında SABAH Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Rumen yıldız, Hakan Çalhanoğlu'na övgüler yağdırırken, Galatasaray'da başarılı olamayan vatandaşları Cicaldau ve Morutan için de konuştu.

İnter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili de konuşan Maxim, "Bana göre en iyi Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu. Onu çok eskiden tanıyorum, Hamburg'da kariyerinin başında rakip olmuştum. Kendisini çok geliştirdi. Milli Takım kaptanı olunca gerçek bir lider gibi davrandı, sürekli sorumluluk alıyor ve toptan hiç kaçmıyor" dedi.

Türkiye'de kullandığı 18 penaltıyı da gole çevirmiş olan Maxim, Dünya Kupası'nda kaçan penaltılar için de şu yorumu yaptı: "Ligde kullanılan penaltıyla Dünya Kupası'na aynı gözle bakamayız. Büyük turnuvalarda heyecan ve baskı çok fazla oluyor. Milli Takım'da da penaltıları ben kullanıyorum. Bir sırrım yok ama rahat olduğumu ve kendime güvendiğimi söyleyebilirim. Baskıyla baş etmelisiniz. Ben son ana kadar kaleciyi kontrol ediyorum."

"CICALDAU DA MORUTAN DA ŞANSSIZDI"
Vatandaşları Cicaldau ve Morutan'ın Galatasaray'daki performanslarına da değinen Maxim, "İkisi de yetenekli futbolcular ama şanssız bir döneme denk geldiler" dedi

Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Cicaldau ve Morutan'ı da yorumlayan Rumen futbolcu, "İkisini de kendimle kıyaslayamam. Ben Almanya'da daha zor bir ligi tecrübe ederek buraya geldim. Onlar direkt Romanya'dan geldiler ve üstüne çok şanssız bir dönemdi. G.Saray alt sıralarda mücadele ediyordu. Bu baskı, genç oyuncular için kolay değil. İkisi de yetenekli oyuncular" diye konuştu.

İDOLÜM HAGİ
Hagi benim idolüm. Futbolculuğunu konuşmaya gerek yok. Sol ayağıyla başardıkları ortada. Hagi döneminde Romanya Milli Takımı da en iyi zamanını yaşadı. Hâlâ aynı tutkuyla futbolun içinde kalmaya devam ediyor. Akademisinde birçok oyuncu yetiştirdi ki Cicaldau bunlardan biri. Rumen futbolu için büyük işler yaptı.

GAZİANTEP'TE ÇOK MUTLUYUZ
Kız arkadaşımla Gaziantep'te çok mutluyuz. Almanya'dan farkı, yılın 8-9 ayı güneşli olan havası. Rahat, sessiz ve güzel bir şehirde yaşıyorum. Kız arkadaşımla sürekli yeni yerler keşfediyoruz. Restoranlar ve kafeler çok güzel.

GÜNAY EN İYİ KALECİLERDEN
Takım arkadaşım diye söylemiyorum ama Muslera ve Uğurcan ile birlikte Günay Güvenç'i de en iyi kaleciler arasında gösteririm Türkiye'de 5-6 üst düzey kaleci var.

MODRİC BENİM İÇİN ÇOK FARKLI
Messi mi Ronaldo mu sorusunu cevaplamak kolay değil. Messi doğuştan yetenekli. Ronaldo ise bu inanılmaz seviyeye gelmek için 15-16 sene durmadan çalıştı. Modric'i de unutmayalım. Kalbim bu turnuvada Modric'in yanındaydı. En başından beri böyle bir sürpriz yapacaklarını söylemiştim.

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Gaziantep FK'nin yıldızı Alexandru Maxim, SABAH Spor'a konuştu! "En iyi Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu"
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