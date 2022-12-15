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Giriş Tarihi: 15.12.2022 14:41

Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi Adana Demirspor! Galatasaray faturası ona kesildi

Hasan Ali Kaldırım’ın yeni adresi Adana Demirspor! Galatasaray faturası ona kesildi

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun 7-0'lık Galatasaray yenilgisinin faturasını Hasan Ali Kaldırım'a kestiği ve tecrübeli sol bekin kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Hasan Ali için Adana Demirspor'un devrede olduğu öğrenildi.

2022 Dünya Kupası arası öncesi ligin son haftasında Galatasaray 'ı ağırlayan Başakşehir, tarihi bir yenilgi almıştı. Aslan'a 7-0 kaybederek hezimet yaşayan İstanbul ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu, "Zor bir maç filan olmadı, kolay oldu. Galatasaray'a teşekkür ederim, oyuncularımızın seviyesini göstermiş oldu" sözleriyle olay yaratmıştı.

Bu yenilginin faturasının Hasan Ali Kaldırım'a kesildiği ortaya çıktı. 33 yaşındaki oyuncu kadro dışı bırakılarak Antalya kampına götürülmedi. Hasan Ali'den kendisine kulüp bulması istendi.

ADANA DEMİRSPOR DEVREYE GİRDİ
Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren deneyimli futbolcuya ilgi gösteren ilk kulüp Adana Demir oldu. Mavi-Lacivertliler, sol bekte Kevin Rodrigues ile rekabete girecek bir oyuncu arayışında...

Akdeniz temsilcisinin, hem Baaşakşehir hem de Hasan Ali Kaldırım ile temasa geçerek futbolcunun şartlarını soracağı öğrenildi. Hasan Ali, 3. sezonunu geçirdiği Başakşehir'de 63 maça çıktı, 1 gol atıp, 4 asist yaptı.

Öte yandan teknik heyet kararıyla deneyimli stoper Alexandru Epureanu'nun da kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

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Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi Adana Demirspor! Galatasaray faturası ona kesildi
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