Dietmar Hamann: Cristiano Ronaldo’nun haysiyeti yok

2022 Dünya Kupası'nda Fas'ın Portekiz'i elediği maçın etkileri halen sürüyor. Alman eski futbolcu Dietmar Hamann, Fas Milli Takımı'na övgüler dizerken, Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu ağır şekilde eleştirdi.

"HAYSİYETİ YOK"

Fas Milli Takımı'nın futbola yeniden insani bir taraf kattığını söyleyen Hamann, "Süperstarlardan bahsediyoruz, en iyi oyuncular, en çok kazananlar... Bunlardan birinin Cristiano Ronaldo olduğunu söylüyorsunuz ama o, maçtan sonra Fas'ı tebrik dahi edemedi. Fas tarihi bir sonuç elde etti ancak Ronaldo, rakibini tebrik edecek kadar bile haysiyet gösteremedi. Bir de Faslı futbolcuların Fransa'ya elendikten sonra gösterdiği nezakete bakın. Tüm oyuncular rakiplerinin ellerini sıktı" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in çeyrek finalde Fas'a 1-0 yenilerek Dünya Kupası'na veda ettiği maçın ardından göz yaşlarını tutamayarak doğrudan soyunma odasına gitmişti.