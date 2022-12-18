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Giriş Tarihi: 18.12.2022 16:04

Andreas Cornelius’tan Trabzonspor’a büyük şok! Dava açtı...

DHA
Andreas Cornelius’tan Trabzonspor’a büyük şok! Dava açtı...

Trabzonspor’da geçtiğimiz sezon forma giyen ve sezon başında eski takımı Kopenhag’a dönen Andreas Cornelius’un menajeri, oyuncunun alacakları için Trabzonspor’a dava açtı.

Trabzonspor'un 79'uncu Olağan Genel Kurulu'nda yayınlanan faaliyet raporuna göre, bordo mavili takımın 2021-22 sezonunda Parma'dan transfer ettiği ve sezon başında Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius, alacakları için Trabzonspor'u icraya verdi.

Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'un menajeri Per Steffensen, 3 milyon 529 bin 721 TL ve 1 milyon 411 bin TL tutarında iki ayrı alacağı için bordo mavili kulübe icra takibi başlattı.

Geçen sezon bordo-mavili formayla Süper Lig'de 15 gol ve 5 asist kaydeden Cornelius, 6 milyon Euro bonservisle Kopenhag'a transfer olmuştu.

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Andreas Cornelius’tan Trabzonspor’a büyük şok! Dava açtı...
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