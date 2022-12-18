Andreas Cornelius’tan Trabzonspor’a büyük şok! Dava açtı...

Trabzonspor'un 79'uncu Olağan Genel Kurulu'nda yayınlanan faaliyet raporuna göre, bordo mavili takımın 2021-22 sezonunda Parma'dan transfer ettiği ve sezon başında Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius, alacakları için Trabzonspor'u icraya verdi.

Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'un menajeri Per Steffensen, 3 milyon 529 bin 721 TL ve 1 milyon 411 bin TL tutarında iki ayrı alacağı için bordo mavili kulübe icra takibi başlattı.

Geçen sezon bordo-mavili formayla Süper Lig'de 15 gol ve 5 asist kaydeden Cornelius, 6 milyon Euro bonservisle Kopenhag'a transfer olmuştu.