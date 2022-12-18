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Giriş Tarihi: 18.12.2022 15:00

Eski Trabzonsporlu Juraj Kucka'dan Ersun Yanal'a şok sözler! 'Köy ligini bile kazanamaz'

Eski Trabzonsporlu Juraj Kucka’dan Ersun Yanal’a şok sözler! ’Köy ligini bile kazanamaz’

Türkiye'de Trabzonspor forması giyen Slovak orta saha Juraj Kucka, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kucka, eski hocası Ersun Yanal'la ilgili çok sert ifadeler kullandı.

Trabzonspor'un eski futbolcusu Juraj Kucka, şu an Slovan Bratislava'da forma giyiyor. 35 yaşındaki Kucka, yaptığı açıklamada Trabzonspor deneyimi hakkında konuştu ve sadece 7 maçta hocası olan Ersun Yanal için sert ifadeler kullandı.

Kucka'dan Trabzonspor taraftarına övgü

Trabzonspor'da forma giydiği dönemde yaşadıklarını inanılmaz olarak nitelendiren Kucka, "Çılgın bir taraftar vardı gerçekten. Şampiyonluğu çok istediler. Çok da güçlenmiştik" dedi.

"Ersun Yanal aynı şeyi yaptırıyordu"

Kucka, o dönem Trabzonspor'un başında bulunan Ersun Yanal'ı sert bir dille eleştirdi. Slovak futbolcu, "O dönemki teknik direktörle köy ligini bile kazanamazdınız. Çünkü her antrenmanda aynı şeyi yapıyorduk" diye konuştu.

"Bana güven kalmayınca İtalya'ya döndüm"

Kötü sonuçların ardından teknik ekibin ve taraftarların kendisine olan güvenini kaybettiğini belirten Kucka, bunu normal olarak niteledi. Kucka, şunları söyledi: "Türkiye'deki kariyerimin sona ermesi gerekiyordu. Tekrardan İtalya'ya dönmek istiyordum ve sonrasında İtalya'ya geri döndüm."

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Eski Trabzonsporlu Juraj Kucka'dan Ersun Yanal'a şok sözler! 'Köy ligini bile kazanamaz'
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