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Giriş Tarihi: 20.12.2022

Dünya ayakta Arjantin sokakta

Dünya ayakta Arjantin sokakta

36 yıl sonra gelen Dünya Kupası sonrası Arjantin halkı uyumadı. Güney Amerika ülkesinin tüm dünyadaki elçiliklerinde büyük coşku yaşandı

Messi ve arkadaşlarının tarihi başarısı ile birlikte Arjantin de hasret kaldığı kupaya Katar'da kavuştu. 3. kez bu başarıya ulaşıp formasına üçüncü yıldızı ekleme hakkı da alan Tangocular, Doha'da kupayı kaldırırken halk ise başkent Buenos Aires'te milyonlarca kişinin katıldığı kutlamalarla zafer coşkusu yaşadı. Şehirdeki havuzlara insanlar kıyafetleri ile atladı. Başta Fransa'daki Paris Büyükelçiliği olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki Arjantinliler de sokaklarda kutlamalar yaptı. Kafile dün gece saatlerinde Arjantin'e inerken kupa da tezahüratlarla karşılandı.

NAPOLİ'DE MARADONA KUTLAMASI
Napoli taraftarı, efsane oyuncuları Maradona'nın şehirde bulunan dev grafitisi önünde kutlama yaptı. Arjantin- Fransa maçı sonrasında buraya akın eden taraftarlar Maradona ve Arjantin lehine tezahüratlarda bulundu.



ALTI TANGOCU LİSTEDE
Tarihin en çekişmeli finallerinden biri yaşanırken Arjantin kupayı kaldıran ülke oldu. Turnuvanın en iyi 11'inde de Tangocular'ın damgası vardı. Kaleci Martinez'in yanı sıra Otamendi, De Paul, Fernandez, Alvarez ve Messi altın 11'de yer buldu. 6 Arjantinli'nin yanı sıra Fransa; Hernandez ve Mbappe ile temsil edilirken turnuvanın sürpriz ekibi Fas'tan da Hakimi ve Amrabat takıma girdi. Hırvatistan'dan ise Gvardiol en iyiler arasında yer aldı.

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