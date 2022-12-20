Dünya güvenlik gördü

2022 Dünya Kupası birçok algıyı boşa çıkardı. Turnuva öncesinde Batı medyası dört bir koldan Katar'a karşı karalama kampanyasına girişirken, kupaya ev sahipliği yapan ilk Arap ve Müslüman ülke olarak tarihe geçen Katar, dünya genelinden 2 milyon kişiyi ağırlamasına rağmen, organizasyon boyunca tek bir güvenlik sorunu dahi yaşanmadı.Sahada Arjantin şampiyon olurken, saha dışında da alkışı 2 bin 242 personelle güvenlik hizmeti veren Türk polisi aldı.Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada;buradaki meslektaşları ve diğer ülke güvenlik kuvvetleri ile koordine içinde görev yapmaya başladığı hatırlatıldı.oynanan 64 maçın yanı sıra, festival alanında ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda 24 saat boyunca bir çalışma yürüttüğü belirtildi.Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasını şöyle sürdürdü:Bu kapsamda iyi bir planlama ve doğru bir strateji ile yapılan uygulama sonucunda 2022 Dünya Futbol Şampiyonası huzur ve güven ortamı içerisinde icra edilmiştir. Türk polisi, disiplin ve tecrübesini sahaya yansıtarak tüm unsurlarıyla bu başarıda önemli pay sahibi olmuş, başta Katar makamları olmak üzere herkesin takdirini kazanmıştır.KATAR, turnuva için ülkeye gelen yüz binlerce futbolsevere İslam'ı anlatmayı ve bu dinle ilgili olumsuz algıları değiştirmeyi hedefledi.Ülkedeki kültür merkezleri, camiler, alışveriş merkezleriNeticesinde yüzlerce kişi Müslüman oldu.