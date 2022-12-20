Dünya güvenlik gördü

Maçları izlemek için dünya genelinden 2 milyon kişi Katar’ı ziyaret etti. 2 bin 242 personelle güvenliğin teslim edildiği Türk polisi, 64 maçın tamamında işbaşındaydı. Kuş uçurtmadı, olay çıkmasına izin vermedi
2022 Dünya Kupası birçok algıyı boşa çıkardı. Turnuva öncesinde Batı medyası dört bir koldan Katar'a karşı karalama kampanyasına girişirken, kupaya ev sahipliği yapan ilk Arap ve Müslüman ülke olarak tarihe geçen Katar, dünya genelinden 2 milyon kişiyi ağırlamasına rağmen, organizasyon boyunca tek bir güvenlik sorunu dahi yaşanmadı. İşte bu noktada kupanıngüvenliğinden sorumluolan Türk Polisi büyükalkış aldı. Sahada Arjantin şampiyon olurken, saha dışında da alkışı 2 bin 242 personelle güvenlik hizmeti veren Türk polisi aldı.
24 SAAT BOYUNCA ÖZVERİLİ ÇALIŞMA
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Türk Polis GörevGücü'nün, yaklaşık 4 yıl öncebaşlayan hazırlık çalışmalarının ardındanekim ayı başında Katar'agittiği, buradaki meslektaşları ve diğer ülke güvenlik kuvvetleri ile koordine içinde görev yapmaya başladığı hatırlatıldı. Spor güvenliği konusundauzman çevik kuvvet, takviye hazırkuvvet, bomba uzmanları, bombave çevik kuvvet köpekleri, çevikkuvvet atları ve idarecileri ile sağlıkpersonelinden oluşan 2 bin 242 personelin oynanan 64 maçın yanı sıra, festival alanında ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda 24 saat boyunca bir çalışma yürüttüğü belirtildi.
KATARLILARIN TAKDİRİNİ KAZANDILAR
Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasını şöyle sürdürdü: "Alınan önleyicive caydırıcı etkin güvenlik tedbirlerisayesinde daha önce düzenlenenfutbol şampiyonalarında meydana gelenmüessif hiçbir olay yaşanmamıştır. Bu kapsamda iyi bir planlama ve doğru bir strateji ile yapılan uygulama sonucunda 2022 Dünya Futbol Şampiyonası huzur ve güven ortamı içerisinde icra edilmiştir. Türk polisi, disiplin ve tecrübesini sahaya yansıtarak tüm unsurlarıyla bu başarıda önemli pay sahibi olmuş, başta Katar makamları olmak üzere herkesin takdirini kazanmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak Katar2022 Dünya Kupası'nda görev alanmeslektaşlarımızı tebrik ediyoruz."
YÜZLERCE KIŞI MÜSLÜMAN OLDU
KATAR, turnuva için ülkeye gelen yüz binlerce futbolsevere İslam'ı anlatmayı ve bu dinle ilgili olumsuz algıları değiştirmeyi hedefledi. Katar Ağırlama Merkezi, ziyaretçilereİslam'ı anlatmaları için dünyanın heryerinden onlarca vaizi Doha'ya davetetti. Ülkedeki kültür merkezleri, camiler, alışveriş merkezleri HazretiMuhammed'i tanıtıcı afişlerlesüslendi. Neticesinde yüzlerce kişi Müslüman oldu.