Testis tömörü teşhisi konulan Borussia Dortmund’un yıldız ismi Sebastien Haller’in durumu belli oldu

Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın Manchester City'e transfer olmasının ardından bu bölgeye önemli bir transfer yapma arayışlarına başladı.Alman ekibi Ajax'ta forma giyen Fildişili oyuncuyu 31 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Aynı ay içerisinde başarılı oyuncunun testislerinde tümör bulunması nedeniyle takımın İsviçre kampından ayrılarak tedavi sürecine girmişti.

UTRECHT'TE PATLAMA YAPTI

Fransa'da dünyaya gelen Fildişi oyuncu, 2007 yılında Auxerre altyapısına geçiş yaptı. 2012 yılında A Takım'a yükselen Haller, 2015 yılında kiralık olarak Utrecht'e transfer oldu.Utrecht takımda geçirdiği yarım sezonun ardından yıldız oyuncuyu 750 bin Euro karşılığında bonservisiyle transfer etti.

İki sezon Utrecht'te kalan Haller gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2017 yılında Frankfurt, 7 milyon Euro karşılığında kadroya kattı.

WEST HAM'DA TUTUNAMADI

Frankfurt'ta da çok iyi bir sezon geçiren yıldız oyuncu, Temmuz 2019'da 50 milyon Euro bedelle Premier Lig ekibi West Hamk United'ın yolunu tuttu.Premier Lig'de 48 maçta şans bulan Fildişili golcü, 10 gol atarken iki kez de asist yapma başarısı gösterdi. Performansı beklentiler altında kalan Haller Ocak 2021'de 22.50 milyon Euro'ya Ajax'a gitti.

AJAX'TE MUHTEŞEM SEZON

Ajax formasıyla ligde oynadığı 31 maçta 21 gole imza atan Haller, yedi kez de asist yaptı. Şampiyonlar Lig'nde de muhteşem bir performans ortaya koyan Haller, sekiz maçta 11 gol ve iki asistlik bir performans sergiledi.Kupada da iki gole imza atan başarılı oyuncu, tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 43 maçta 34 gol atarken, dokuz kez de asist yaptı.

DURUMU BELLİ OLDU

Uzun bir süredir testislerindeki tümör nedeniyle tedavis gören Sebastien Haller'in durumu belli oldu. Alman Bild'de yer alan habere göre; 28 yaşındaki oyuncunun durumu iyiye gidiyor ve başarılı golcü yeni yılla birlikte antrenmanlara başlayacak.Borussia Dortmund, Haaland'ın gidişiyle Haller'i transfer etmiş, ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle golcüsüz kalmıştı.

(Fanatik)