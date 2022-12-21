Ümraniye son 16’da

Teknik adamlık kariyerinin ilk resmi maçına çıkan 37 yaşındaki İnan’ın ekibi, Mrsic’in penaltısıyla sarsıldı. 86’da Metehan fişi çekti. Yunus’un 88’deki golü yetmedi ve Paşa erken veda etti
Yaklaşık bir ay önce Şenol Can'ın yerine Kasımpaşa'da koltuğa geçen Selçuk İnan, teknik adamlık kariyerinin ilk resmi maçında sahadan boynu bükük ayrıldı. Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olarakTürkiye Kupası'na 5. turda veda etti. İlk devresi golsüz geçilen mücadelede İstanbul ekipleri, ikinci yarıda vitesi yükseltti. Metehan'ın yerde kalmasıyla penaltı kazanan Ümraniyespor,59'da Mrsic ile atışı gole çevirdi: 0-1. Momentumunu artıran Paşa, geliştirdiği ataklardan eli boş döndü. 86'da Gheorghe'un çevirdiği topa, son dokunuşu Metehan yaparak skoru 2-0 yaptı. İki dakika sonra Yunus Mallı, Kasımpaşa'nın farkı 1'e indiren golünüatsa da yenilgiye engel olamadı.