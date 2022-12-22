Roman Abramovich, Türkiye’den kulüp mü alıyor?

İngiltere hükümetinin, Rusya'ya yönelik yaptırım kararının ardından Chelsea'yi satmak zorunda kalan Abramovich'e Avrupa Birliği'nden (AB) de olumsuz haber gelmişti. AB'nin de ambargo kararıyla birlikte Abramovich'in varlıklarının, birlik üyesi ülkelerde dondurulması veya alınması tehlikesi ortaya çıkmıştı. Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından bu ülkeye yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamış, Abramovich de daha sonra 1.2 milyar Dolar'lık yatıyla İstanbul'a hareket etmişti.