Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Roman Abramovich, Türkiye'den kulüp mü alıyor?
Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:18 Son Güncelleme: 22.12.2022 11:21

Roman Abramovich, Türkiye'den kulüp mü alıyor?

Roman Abramovich, Türkiye’den kulüp mü alıyor?

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'yi satmak zorunda kalan Rus iş insanı Roman Abramovich'in Türkiye'den bir kulüp almayı düşündüğü ve İstanbul'da yeni bir yaşama başlayacağı iddia edildi.

İngiltere hükümetinin, Rusya'ya yönelik yaptırım kararının ardından Chelsea'yi satmak zorunda kalan Abramovich'e Avrupa Birliği'nden (AB) de olumsuz haber gelmişti. AB'nin de ambargo kararıyla birlikte Abramovich'in varlıklarının, birlik üyesi ülkelerde dondurulması veya alınması tehlikesi ortaya çıkmıştı. Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından bu ülkeye yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamış, Abramovich de daha sonra 1.2 milyar Dolar'lık yatıyla İstanbul'a hareket etmişti.

İspanyol Marca gazetesinin gazetesinin haberine göre; Son aylarda zamanının büyük bir bölümünü Türkiye'de geçiren Abramovich, bir kulüp satın almak istiyor. Malvarlığı Rusya'ya yaptırımlar sonrası yüzde 41.6 düşen Abramovich'in 10.5 milyar Dolar'lık bir serveti bulunuyor. Rusya, İsrail ve Portekiz vatandaşlığı bulunan 56 yaşındaki iş insanı, İsrail'in ikinci, Rusya'nın 11. ve Portekiz'in en zengin insanı unvanlarına sahip.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücret 2023 SON DAKİKA belli oluyor! Başkan Erdoğan açıklıyor nefesler tutuldu: Asgari ücret ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Külliye'de 2'Lİ ZİRVE! Başkan Erdoğan sonrası Bakan Bilgin'den heyecanlandıran video
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı
Başkan Erdoğan indirim yetkisini kullanmıştı! İşte en yüksek ve en düşüm MTV tutarı hesaplama
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 19 Aralık 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında? GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Roman Abramovich, Türkiye'den kulüp mü alıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA