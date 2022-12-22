Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 44. sıraya çıktı
Giriş Tarihi: 22.12.2022 13:19 Son Güncelleme: 22.12.2022 13:23

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 44. sıraya çıktı

AA
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 44. sıraya çıktı

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 44'üncü oldu. Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Türkiye, 45'incilikten 44'üncülüğe yükseldi.

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın ardından oluşan aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. Kupada yer almayan Türkiye, 1465,38 puanla dünya sıralamasında bir basamak çıkarak 44'üncülüğe yerleşti.

Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ikinci, turnuvanın finalisti Fransa ise üçüncü sıraya yükseldi.

En büyük çıkışı, 11'er basamak yükselen Avustralya (27. sıra) ve Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak sürpriz yapan Fas (11. sıra) kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 6 Nisan 2023'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Brezilya 1840,77 -
2 Arjantin 1838,38 +1
3 Fransa 1823,39 +1
4 Belçika 1781,3 -2
5 İngiltere 1774,19 -
6 Hollanda 1740,92 +2
7 Hırvatistan 1727,62 +5
8 İtalya 1723,56 -2
9 Portekiz 1702,54 -
10 İspanya 1692,71 -3
44 Türkiye 1465,38 +1

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 belli oluyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammı için açıklama yapacak!
Asgari ücret 2023 SON DAKİKA açıklandı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: Brüt-net asgari ücret ne kadar?
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
EYT YASASI SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT ve bütçe açıklaması!
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
Başkan Erdoğan indirim yetkisini kullanmıştı! İşte en yüksek ve en düşüm MTV tutarı hesaplama
Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı
KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında? GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 44. sıraya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA