Abdullah Avcı, Fenerbahçe zaferini dakika dakika planladı!

ARALIKSIZ KARŞI PRES

F.Bahçe'nin pes etmeyen ve sürekli oyunun içinde kalan anlayışına karşı Trabzonspor, 90 dakika boyunca en ufak bir ara vermeden karşı pres yaptı. Bordo-mavililer, kazanılan toplarla da farklı arayışlara girerek sürekli olarak rakip oyuncuları tedirgin etti.

SİOPİS-ÖMÜR UYUMU

Orta sahada Siopis ve Abdülkadir Ömür'ün aynı anda tercih edilmesi Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı maç öncesi çok olumlu karşılanmasa da teknik direktör Abdullah Avcı neyi, ne için yaptığının bilincindeydi. Bakasetas da bu dinamik iki ismin yanında eksik görülen ne varsa tamamlayan unsur oldu.