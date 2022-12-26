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Giriş Tarihi: 26.12.2022 13:23

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı

AA
Spor Toto Süper Lig’de 16. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Sarper Barış Saka

28 Aralık Çarşamba:

17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ümit Öztürk

29 Aralık Perşembe:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Erkan Özdamar

17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Şansalan

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Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı
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