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Giriş Tarihi: 27.12.2022 12:22 Son Güncelleme: 27.12.2022 12:23

Aras Kargo, Cenk Özkaçar ve İsmail Yüksek’i bir araya getirdi

İHA
Aras Kargo, Cenk Özkaçar ve İsmail Yüksek’i bir araya getirdi

A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olan Aras Kargo, Futbolun Heyecanını Taşıyoruz temasıyla yeni videosunu yayınladı. Aras Kargo’nun yeni hizmeti Durak Durak Takip’in de anlatıldığı videoda A Milli Takım futbolcuları Cenk Özkaçar ve İsmail Yüksek eğlenceli bir yarışma ile karşı karşıya geldi.

Aras Kargo, "Futbolun Heyecanını Taşıyoruz" temasıyla yeni videosunu yayınladı. Durak Durak Takip'in de anlatıldığı videoda A Milli Takım futbolcuları Cenk Özkaçar ve İsmail Yüksek eğlenceli bir yarışma ile karşı karşıya geldi. Bu yenilik ile kullanıcılar; telefonlarına gelen SMS linkine tıklayıp, Durak Durak Takip özelliğini seçerek, kargosunun adresine varmasına kaç durak kaldığını takip edebiliyor.

Aras Kargo aracının TFF tesislerine gelmesiyle başlayan ve toplamda 3 dakika 38 saniye süren reklamda, Cenk Özkaçar (Valencia) ve İsmail Yüksek (Fenerbahçe), 'Durak Durak Tahmin' adlı bilgi yarışmasında kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar.

Keyifli anlara sahne olan yarışmada, iki genç oyuncuya, A Milli Futbol Takımı tarihinden ve Aras Kargo yeni hizmet özelliklerinden oluşan toplam 6 soru soruldu. Soruların sonunda Valencia'da forma giyen milli futbolcu Cenk Özkaçar yarışmayı kazandı. Yarışma sonunda futbolculara Aras Kargo'nun maket tırı hediye edildi.

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Aras Kargo, Cenk Özkaçar ve İsmail Yüksek’i bir araya getirdi
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