Ajax kaptan ve milli futbolcu Daley Blind’le yolları ayırdı

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, takım kaptanı Daley Blind ile yolları ayırdı.

Hollanda Milli Takımı'yla 2022 Dünya Kupası'nda da yer alan 32 yaşındaki oyuncu ara transfer döneminde serbest oyuncu statüsünde olacak.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Blind için Ajax'tan yapılan açıklamada, "30 Haziran 2023 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Daley Blind ile kulübümüzün yolları karşılıklı olarak ayrılmıştır" denildi.

Ajax CEO'su Edwin van der Saar sözleşme feshiyle ilgili olarak kulüp sitesine yaptığı açıklamada, "Daley ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Umarım kendisine iyi bir kulüp bulup kariyerini güzel bir şekilde noktalar. Taraftarlarımıza veda etmesi için bir sonraki iç saha maçımızda o da stadyumda olacak" dedi.

Manchester United'dan 2018 yılında Ajax'a dönen Blind, Hollanda devinin 2019, 2021 ve 2022 lig şampiyonluklarında kitit rol oynadı. Bu süreçte 333 maça çıkan Blind, 13 gol attı. Tecrabeli defans oyuncusu bu sezon ise 19 resmi maçta iki asist yapabildi.

Blind'in Antwerp'e gideceği konuşulurken; babası Danny de Ajax yönetimindeki görevinden ayrıldı.(ntvspor.net)