Son dakika haberi: Trabzonspor, Süper Lig’de Karagümrük’e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu...

FATİH KARAGÜMRÜK İLE MAÇLARI

Trabzonspor, söz konusu dönemde Vavacars Fatih Karagümrük ile 4 karşılaşma oynadı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. İstanbul'daki maçları 2-1 ve 2-0 kazanan Karadeniz temsilcisi, sahasındaki maçlarda 2-0 ve 1-1'lik sonuçlar elde etti.