Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Trabzonspor, Süper Lig'de Karagümrük'e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 28.12.2022 19:01 Son Güncelleme: 28.12.2022 19:02

Son dakika haberi: Trabzonspor, Süper Lig'de Karagümrük'e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Süper Lig’de Karagümrük’e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 16. haftada Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Ahmet Şen, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne, Borini, Levent Mercan, Colley, Ozdoev, Shukurov, Baniya

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Gomez

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, kazandığı 13 puanla 17. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı maçların yedisini kazanan, beşinde berabere kalan ve ikisini kaybeden Trabzonspor ise topladığı 26 puanla 5. sırada yer alıyor.

O İSİMLER FORMA GİYEMEYECEK

Trabzonspor'da Mountassir Lahtimi, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Yusuf Erdoğan, Bruno Peres ile tedavileri süren Stefano Denswil, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan karşılaşmada forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA TEK YENİLGİ

Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgiyi ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediği geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla gördü.

FATİH KARAGÜMRÜK İLE MAÇLARI

Trabzonspor, söz konusu dönemde Vavacars Fatih Karagümrük ile 4 karşılaşma oynadı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. İstanbul'daki maçları 2-1 ve 2-0 kazanan Karadeniz temsilcisi, sahasındaki maçlarda 2-0 ve 1-1'lik sonuçlar elde etti.

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Son dakika haberi: Trabzonspor, Süper Lig'de Karagümrük'e konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...
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