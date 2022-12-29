Alanyaspor ezber bozdu!

n son 2 ay önce Gaziantep FK'yı yenen Corendon Alanyaspor, sahasında Kayserispor engelini 3-1 ile aşarak üç maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Akdeniz ekibi maça hızlı başladı.iyi takip eden Ahmed Hassan, takımını öne geçirdi: 1-0. 36'da kaleci Runarsson'un uzun topuylaYusuf'un vuruşu farkı ikiye çıkardı. Kayseri baskısını artırırken 59'dadurumu 2-1'e getirdi. Ancak 72'de penaltı kazanan Akdeniz temsilcisi,Kayserispor üst üste ikinci yenilgisini tattı.CORENDON Alanyaspor'un Ahmed Hassan ile bulduğu ilk gol öncesi Kayserisporlu Mensah'a, Lusamba'nın müdahalesi faul tartışması yarattı. VAR tarafından pozisyonu incelemesi için ekrana çağrılan hakeminceledikten sonra golü geçerli saydı.