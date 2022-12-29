Alanyaspor ezber bozdu!

Ligde üç maçtır kazanamayan Akdeniz temsilcisi; Ahmed Hassan, Yusuf ve Efecan’ın (pen.) golleriyle galibiyete uzandı. Kayseri’nin tek sayısı Karimi’den geldi
En son 2 ay önce Gaziantep FK'yı yenen Corendon Alanyaspor, sahasında Kayserispor engelini 3-1 ile aşarak üç maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Akdeniz ekibi maça hızlı başladı. Lusamba'nın ortasını iyi takip eden Ahmed Hassan, takımını öne geçirdi: 1-0. 36'da kaleci Runarsson'un uzun topuyla defansınarkasına sarkan Yusuf'un vuruşu farkı ikiye çıkardı. Kayseri baskısını artırırken 59'da Ali Karimi durumu 2-1'e getirdi. Ancak 72'de penaltı kazanan Akdeniz temsilcisi, Efecan ile skoruilan etti. Kayserispor üst üste ikinci yenilgisini tattı.
FAUL TARTIŞMASI
CORENDON Alanyaspor'un Ahmed Hassan ile bulduğu ilk gol öncesi Kayserisporlu Mensah'a, Lusamba'nın müdahalesi faul tartışması yarattı. VAR tarafından pozisyonu incelemesi için ekrana çağrılan hakem Tugay Kaan Numanoğlu, inceledikten sonra golü geçerli saydı.