Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alanyaspor ezber bozdu!
Giriş Tarihi: 29.12.2022

Alanyaspor ezber bozdu!

Alanyaspor ezber bozdu!

Ligde üç maçtır kazanamayan Akdeniz temsilcisi; Ahmed Hassan, Yusuf ve Efecan’ın (pen.) golleriyle galibiyete uzandı. Kayseri’nin tek sayısı Karimi’den geldi

En son 2 ay önce Gaziantep FK'yı yenen Corendon Alanyaspor, sahasında Kayserispor engelini 3-1 ile aşarak üç maç aradan sonra 3 puanla tanıştı. Akdeniz ekibi maça hızlı başladı. Lusamba'nın ortasını iyi takip eden Ahmed Hassan, takımını öne geçirdi: 1-0. 36'da kaleci Runarsson'un uzun topuyla defansın arkasına sarkan Yusuf'un vuruşu farkı ikiye çıkardı. Kayseri baskısını artırırken 59'da Ali Karimi durumu 2-1'e getirdi. Ancak 72'de penaltı kazanan Akdeniz temsilcisi, Efecan ile skoru ilan etti. Kayserispor üst üste ikinci yenilgisini tattı.

FAUL TARTIŞMASI
CORENDON Alanyaspor'un Ahmed Hassan ile bulduğu ilk gol öncesi Kayserisporlu Mensah'a, Lusamba'nın müdahalesi faul tartışması yarattı. VAR tarafından pozisyonu incelemesi için ekrana çağrılan hakem Tugay Kaan Numanoğlu, inceledikten sonra golü geçerli saydı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Yaş sınırı kalktı! İşte EYT hesaplama tablosu: Başkan Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar için müjde
Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na bunları söyledi! 'Duyumlar aldık' diyerek açıkladı
Trabzonspor, Karagümrük'e farklı mağlup oldu! 5 gol, 2 kırmızı kartlı çılgın maç
Bakan Nureddin Nebati'den esprili EYT paylaşımı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan Murat Ongun'un iftiralarına yanıt
Son dakika: Bakan Soylu: İmamoğlu saygılarını sunarak beni aradı, 'CHP Genel Merkezi beni sevmez' dedi
Liselilerden okulda zorbalık! Sınıf arkadaşlarını dövdüler zorla oynattılar
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın gerekçesi açıklandı! İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...
Kemal Kılıçdaroğlu EYT konusunda da dün dediğini bugün yalanlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanyaspor ezber bozdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA