Giresunspor Gaziantep FK karşısında son dakikada güldü!

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Bitexen Giresunspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
10'uncu dakikada Giresunspor'da Bajic, sağ kanattan ceza sahasına girerek kale önüne pasını gönderdi, Gaziantep savunması topu kornere gönderdi.
24'üncü dakikada Bitexen Giresunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Alper Uludağ ortaladı, Sergio topun gelişine sert vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
32'nci dakikada Hanousek'in ceza sahasına yaptığı ortada Kitsiou boş pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Onurcan Piri'den döndü.
45+1'inci dakikada orta alandan topu alan Sergio'nun pasında topla buluşan Sainz'in kaleci ile karşı karşıya kalarak vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
52'nci dakikada konuk ekip orta alanda Furkan Soyalp ile atağa kalktı, bu futbolcunun kale sahası içine yerden gönderdiği pası alan Veliu plase bir vuruşla kaleci Onurcan Piri'in sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
89'uncu dakikada sol kanattan yüklenen ev sahibi ekipte, Savicevic kale sahasına girer girmez sert vurdu, topu kaleci Günay Güvenç yatarak kornere çeldi.
90+5'inci dakikada Giresunspor'da uzun atılan topu alan Sergio, ceza sahasına girdiği anda pasını çıkardı. Zor pozisyonda topla buluşan Bajic göğsüyle topu ağlara gönderdi: 2-1.
Bitexen Giresunspor, mücadeleyi 2-1 kazanarak puanını 19'a çıkardı.