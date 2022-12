Şenol Güneş’ten Ozan Tufan itirafı! İddialara cevap verdi...

"TARAFTARA DA SESLENİYORUM, BU TUZAĞA DÜŞMEYİN"

Transfer çalışmalarına ilişkin gelen bir soruya Güneş, "Hiçbir oyuncuyu yönetime şunu al demedim. Ozan'ı (Tufan), Samet'i (Akaydın) beğeniyor musun diye soruyorlar, beğeniyorum ama almak başka bir şey. Sahadaki oyuncular oynayacaklar. İyiyse devam edeceğiz. İdari, teknik kararlar sonra verilir, şimdi verilmez. Taraftara da sesleniyorum, bu tuzağa düşmeyin. Şu anda oyuncu almıyoruz, kimseyi göndermiyoruz. Puan almaya ihtiyacımız var. Geçen hafta kaybettik, daha zor takımı bugün yendik. Her maç final bizim için. Kimin kimi ne zaman yeneceği belli olmuyor. Eldeki oyunculardan transfer haftası geldiğine oyuncu gitmek istiyorsa konuşuruz. Şu an için öyle düşüncemiz yok. Masuaku'nun kendine göre problemleri var. Transfer ekonomik ve idari. Hepsi konuşulur. Kulüp menfaatlerine göre hareket edilir. Son maç geldiğinde şunlar giderse iyi olur denir. Şu an öyle bir kararım yok" cevabını verdi.

"BÜTÜN OYUNCULARA İHTİYAÇ VAR"

Bu akşam orta sahada yaptığı değişiklerle alakalı da Şenol Güneş, "Bireysel eleştiriler bana da oyuncuya da yapılır. Oynayanlar iyi oynamazsa ben de eleştirilirim. Bu tür şeyler Necip, Atiba üzerinden konuşuluyor. Bugün de kısa sürede soktuk ama katkı yaptı Atiba. Josef sakattı, Salih'in kasığında ağrı vardı. O zaman ne yapacağız. Bütün oyunculara ihtiyaç var. Redmond sağda daha çok şeyler beklediğim bir oyuncu. Olmadığında da hayal kırıklığı oluyor. Necip, kendisini sevdiğim için oynatayım dediğim bir oyuncu değil. Sakatlar geldikçe takım zenginleşecek. Şu an deveye kadar böyle gideceğiz. Devre geldiğinde değerlendireceğiz. Şimdi Kasımpaşa maçına hazırlanacağız. Sonra 3 maç deplasmanda, hem de kışın. Hepsini kazanmak istiyoruz, eldekilerle. Ondan sonra konuşuruz. İhtiyaç var mıdır, vardır. Bunu her zaman söylüyoruz" diye konuştu.

"ORTADA PASTA HATALARIMIZ VAR, HALA DÜZELTEMEDİK"

Kenar ortalarını fazla kullandıklarının hatırlatılması üzerine deneyimli çalıştırıcı, "Bazen geriden uzun toplar atıp dönen topları almak istedik. Her topu alıp atarsanız oyun kuramazsınız. Aynı şeyi onlar da yaptı. Uzun oyuncusu olmamasına rağmen. Ortada pasta hatalarımız var, hala düzeltemedik. Bizim hiç beklenmeyen kayıplarımızda rakibe verdiğimiz toplar bize atak olarak dönüyor. Bazen erken, bazen geç veriyoruz ve kendimizi de yoruyoruz. Orta gelecek, vuruş iyi olacak. Duran topta Masuaku gol attı. Kornerleri ona atmaya çalışıyoruz, daha çok çalışacağız. Teknikleri kötü değil ama bazen bulundukları durum hataya zorluyor. Acelecilik var, hırs var, bazen antrenmanda yaptıklarını yapamıyorlar" dedi.