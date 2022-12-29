Son dakika haberi: Beşiktaş Süper Lig’de Adana Demirspor’u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Josef, Cenk, Gedson, Nkoudou, Weghorst.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Gulbrandsen, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Emre, Belhanda.
Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Zorlu maç öncesi Beşiktaş, 23 puanla 7. sırada yer alırken, konuk edip Adana Demirspor, 27 puanla 4. sırada bulunuyor.
ADANA DEMİRSPOR'DA EKSİKLER
Adana Demirspor'da sakatlığı devam eden Simon Deli takımındaki yerini alamayacak. Güney ekibinde Samet Akaydın ve Kevin Rodrigues ise ceza sınırında bulunuyor.