Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Beşiktaş Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 29.12.2022 18:59 Son Güncelleme: 29.12.2022 19:10

Son dakika haberi: Beşiktaş Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Beşiktaş Süper Lig’de Adana Demirspor’u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Josef, Cenk, Gedson, Nkoudou, Weghorst.

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Gulbrandsen, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Emre, Belhanda.

Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Zorlu maç öncesi Beşiktaş, 23 puanla 7. sırada yer alırken, konuk edip Adana Demirspor, 27 puanla 4. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Romain Saiss ile Rachid Ghezzal, bu maçta forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda 3 oyuncu ise ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes, Rosier ve Redmond, kart görmeleri durumunda 17'nci haftadaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

ADANA DEMİRSPOR'DA EKSİKLER

Adana Demirspor'da sakatlığı devam eden Simon Deli takımındaki yerini alamayacak. Güney ekibinde Samet Akaydın ve Kevin Rodrigues ise ceza sınırında bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Yaş sınırı kalktı! İşte EYT hesaplama tablosu: Başkan Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeyi verdi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeleri canlı yayında peş peşe sıraladı! Teknolojiye 4 milyarlık destek
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ı uyardı: "Sonu sizin için hiç iyi olmaz. Değil 12, 1 mil dahi vermeyiz"
KYK BURSU SON DAKİKA: KYK burs ödemeleri hesaplara yatırılıyor: Bakan Kasapoğlu açıkladı!
Övünün varoşlar
SON DAKİKA: SGK'dan EYT ve emekli maaşı açıklaması!
Türkiye'nin dev doğalgaz rezervi yalancıları çıldırttı! ABD'li firmalar tarihi keşfi teyit etti
Masanın büyük akıllısı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK'dan yardım genelgesi: Bu ayrıntılara dikkat
İBB'nin algı oyunu böyle çöktü! İBB'nin kimliğini paylaştığı itfaiyeci PKK'nın dağ kadrosunda çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Beşiktaş Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA