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Giriş Tarihi: 29.12.2022 14:46 Son Güncelleme: 29.12.2022 14:47

TFF 1. Lig ekibi Manisa FK stat istiyor

DHA
TFF 1. Lig ekibi Manisa FK stat istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarıyı Play-Off yarışında tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde Başkan Mevlüt Aktan, düzenlediği basın toplantısında kente yeni stat yapılması çağrısında bulundu. Aktan, "Koca Manisa'da stat yok. Bir türlü stada geçemiyoruz. Ufak bir statta oynuyoruz, misafirlerimizi ağırlayamıyoruz. Kimseyi davet edemiyoruz. Manisa marka olmuş bir büyükşehir ama bir stadı yok" dedi.

Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda Aktan'ın gündeminde tadilat çalışmaları devam eden Manisa 19 Mayıs Stadyumu vardı.
Aktan, "Manisa 19 Mayıs Stadyumu bir türlü faaliyete geçmedi, geçecek gibi de gözükmüyor. Yarım yamalak kalmış durumda. Biz başka şehirlere gittiğimizde üzülüyoruz. İnsanları bir yere toplamak için fiziki şartların da olması lazım. Biz bir yere kadar bazı şeyleri yapabiliriz. Ben şimdi gidip stat yaptıramam. Böyle bir imkanımız yok. Bunu devletin, kamunun yapması lazım. 2,5-3 yıldır bekliyoruz, bir an önce stadımıza geçmek istiyoruz. Süper Lig'e çıkabiliriz, Manisa ismini daha iyi lanse etmemiz lazım. Manisa'ya, Manisa ismine yakışır bir stat istiyoruz. Spor Bakanımız da Manisalı, çalışmalar yapıyor. Bir an önce stadımıza geçmek istiyoruz" dedi.

AKTAN: 2 VEYA 3 TRANSFER YAPACAĞIZ
Süper Lig'e çıkma şanslarının olduğunu ve devre arasında en az 2 veya 3 transfer yapma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Mevlüt Aktan, "Kadroda 7'ye yakın asgari ücretle oynattığımız genç oyuncu var. Bu oyunculara ülkemizden ve dünyadan inanılmaz derecede talepler var. Artık risk alıp oynatıyor ve yetiştiriyoruz. Yurt dışından oyuncu alırken de satılabilir genç oyuncular alacağız. Futbolcu izlemek için aldığımız temsilcilerimiz bütün dünyayı dolaşıyor. Büyük kulüpler gelip bize iş anlamında ortaklık teklif ediyor. Çünkü temiz bir kulübüz. Bizim FIFA, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir tane davayı bırakın şikayetimiz bile yok. Bunun dünyada örneği yok" diye konuştu.

Aktan, bir gazetecinin Manisaspor yönetimi ile karşılıklı ziyaretlerine de açıklık getirerek, "Hukuki olarak birleşmemize imkan yok. Bu imkansız. Biz sadece yardım ediyor ve destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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TFF 1. Lig ekibi Manisa FK stat istiyor
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