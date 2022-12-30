Trabzonspor'un Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Edin Visca'nın köprücük kemiğinde kırık meydana gelmişti. Maç anında ambulans ile hastaneye kaldırılan Bosna Hersekli futbolcu, yapılan kontrollerin ardından dün ameliyat edildi. Kulüp doktoru Halil Polat yaptığı açıklamada, "Visca'nın sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır" ifadelerini kullandı. Sezon başında da aynı kolunda kırık meydana gelen oyuncu, 3 ay sahalardan uzak kalmıştı. Yeni sakatlığının geri dönüş süresinin ise en az 2 ay olması bekleniyor.



EDIN VISCA'NIN KAÇIRACAĞI 10 MAÇ



Giresunspor

Alanyaspor (d)

Başakşehir

İstanbulspor

Hatayspor (d)

Antalyaspor

Galatasaray (d)

Ümraniyespor

Adana Demir

Gaziantep (d)