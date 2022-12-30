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Giriş Tarihi: 30.12.2022 09:40

Son dakika Trabzonpsor haberi: İşte Edin Visca'nın kaçıracağı maçlar!

Son dakika Trabzonpsor haberi: İşte Edin Visca’nın kaçıracağı maçlar!

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor'un Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Edin Visca'nın köprücük kemiğinde kırık meydana gelmişti. Yapılan kontrollerin ardından ameliyat edilen Visca'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı da belli oldu.

Trabzonspor'un Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Edin Visca'nın köprücük kemiğinde kırık meydana gelmişti. Maç anında ambulans ile hastaneye kaldırılan Bosna Hersekli futbolcu, yapılan kontrollerin ardından dün ameliyat edildi. Kulüp doktoru Halil Polat yaptığı açıklamada, "Visca'nın sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır" ifadelerini kullandı. Sezon başında da aynı kolunda kırık meydana gelen oyuncu, 3 ay sahalardan uzak kalmıştı. Yeni sakatlığının geri dönüş süresinin ise en az 2 ay olması bekleniyor.

EDIN VISCA'NIN KAÇIRACAĞI 10 MAÇ

Giresunspor
Alanyaspor (d)
Başakşehir
İstanbulspor
Hatayspor (d)
Antalyaspor
Galatasaray (d)
Ümraniyespor
Adana Demir
Gaziantep (d)

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Son dakika Trabzonpsor haberi: İşte Edin Visca'nın kaçıracağı maçlar!
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