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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Bitmeyen aşk

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Bitmeyen aşk

Beşiktaş, Elneny’yi tekrar kadrosuna katmak istiyor. 30 yaşındaki tecrübeli orta saha için Arsenal'e kiralama teklifi götürülecek. Kabul edilmemesi durumunda oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesi beklenecek

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, savunma performansı yetersiz kalan orta sahayı güçlendirmeye odaklandı. Bu kapsamda transfer çalışmalarında gündeme gelen isimlerden birisi de Mohamed Elneny oldu. 19-20 sezonunda siyah-beyazlı takımın formasını giyen ve güzel izler bırakan Mısırlı futbolcunun o dönemdeki 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu maddi imkanların yetersizliği nedeniyle kullanılmamıştı. Sonrasında Arsenal'e dönen Elneny'nin bu sezon forma şansı iyice azaldı. Premier Lig ekibi, şu ana kadar 7 resmi karşılaşmada sadece 264 dakika sahada yer alan futbolcunun sezon sonu bitecek sözleşmesindeki opsiyonu devreye sokmayı düşünmüyor. Öncelikle yabancı kontenjanında yer açmayı planlayan Beşiktaşlı idareciler, Mısırlı oyuncu için devre arası kiralama teklifi yapacak. Bu temastan sonuç alınamaması halinde Elneny'nin transferi sezon sonuna bırakılacak.

TAYFUR BİNGÖL 11'E GÖZ KIRPTI
Siyah-beyazlıların deneyimli futbolcusu Tayfur Bingöl, son oynanan Adana Demirspor maçında kasığından ağrı yaşayan Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil olmuştu. 30 dakika sahada kalan ancak bu kısa sürede şansını iyi kullanan Tayfur, hocasının kendisini ilk kez denediği orta saha merkezinde olumlu işler yaptı. Teknik heyetin gözüne giren 29 yaşındaki ismin, Kasımpaşa karşısında Gedson Fernandes'in yanında 11'de yer alabileceği kaydedildi.

GÖZLER SAİSS'TE
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in takıma verdiği üç günlük izin sona erdi. Kasımpaşa maçı içih bugün çalışmalara başlayacak olan Beşiktaş'ta en merak edilen konu Romain Saiss'ın dönüşü. Faslı stoperin ilk gün olmasa dahi en geç yarın takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

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