Bitmeyen aşk

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, savunma performansı yetersiz kalan orta sahayı güçlendirmeye odaklandı. Bu kapsamda transfer çalışmalarında gündeme gelen isimlerden birisi de Mohamed Elneny oldu.Sonrasında Arsenal'e dönen Elneny'nin bu sezon forma şansı iyice azaldı. Premier Lig ekibi, şu ana kadar 7 resmi karşılaşmada sadece 264 dakika sahada yer alan futbolcunun sezon sonu bitecek sözleşmesindeki opsiyonu devreye sokmayı düşünmüyor.Bu temastan sonuç alınamaması halinde Elneny'nin transferi sezon sonuna bırakılacak.Siyah-beyazlıların deneyimli futbolcusu Tayfur Bingöl, son oynanan Adana Demirspor maçında kasığından ağrı yaşayan Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil olmuştu. 30 dakika sahada kalan ancak bu kısa sürede şansını iyi kullananTeknik heyetin gözüne giren 29 yaşındaki ismin, Kasımpaşa karşısında Gedson Fernandes'in yanında 11'de yer alabileceği kaydedildi.Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in takıma verdiği üç günlük izin sona erdi. Kasımpaşa maçı içih bugün çalışmalara başlayacak olan Beşiktaş'ta en merak edilen konu Romain Saiss'ın dönüşü. Faslı stoperin ilk gün olmasa dahi en geç yarın takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.