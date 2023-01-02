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Giriş Tarihi: 2.1.2023 13:46 Son Güncelleme: 2.1.2023 13:59

Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı! Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp kararı...

Süper Lig’de 17. hafta hakemleri açıklandı! Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp kararı...

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. 17. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler de belli olurken, Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp'le ilgili de karar verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

16. haftadaki Sivasspor-Galatasaray maçında görev yapan Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp'e maç verilmedi.

Beşiktaş'ın BAY geçeceği haftada maçların programı ve hakemler şu şekilde:

Yarın

17.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam

4 Ocak Çarşamba

17.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

20.00 Arabam.com Konyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

5 Ocak Perşembe

17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık

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Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı! Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp kararı...
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