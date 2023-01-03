Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nuri Şahin'den flaş açıklamalar! " VAR kayıtlarını dinlesem bile..."
Giriş Tarihi: 4.1.2023 00:45

Nuri Şahin'den flaş açıklamalar! " VAR kayıtlarını dinlesem bile..."

DHA
Nuri Şahin’den flaş açıklamalar! VAR kayıtlarını dinlesem bile...

FTA Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, ellerinden gelen tüm mücadeleyi verdiklerini ama yetmediğini belirterek, "Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum, çıkar Antalyaspor’un hakkını savunurum. İnanın bana şu anda puan geri gelmeyecek, gelmesi imkansız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, çok zor ve güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını bildirdi. Bu karşılaşma için oyun anlayışlarından çıktıklarını anlatan Şahin, "Sahamızın durumu belli. Rakibimizin oyun sistemi belli. Sistemde biraz değişikliğe gittik, önde basmak istedik. İlk yarıda başarılı olduk. İkinci yarıda 15 dakika Fenerbahçe baskı yaptı, çıkamadık yorulduk. Maçtan kopmadık 90. dakikada golde hepimizin gördüğü gibi ofsayt verdi. Kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum. Sordum, ilk pozisyon dedi bana. Bazıları da ofsayt der. Aktif değil, bazıları pasif diyecek aktif diyecek. VAR kayıtlarını dinlemek ya da dinlememek onun kararını verecek insan değilim. Ben takımın başındaki hocayım. Elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Gerisi benim elimde değil. Dinlesem bile puan vermeyecekler, o kamuoyunun takdiri. O konulara değinmek istemiyorum, üzgünüm, bu maçın hakkı bu değildi. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"HERKES ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTI AMA YETMEDİ"

Ligde her maçın zor olduğunun farkında olduklarını ifade eden Şahin, "Kolay bir sezon olmayacak, hiçbir kulüp için. Türkiye'de ligdeki şartlar ortada. Biz de bu sıkıntıyı çekiyoruz oyuncularım, ben, kulüp başkanımız. Takımımdan açıkçası gayet memnun kaldım bugün. Sakatlıklarımız var, onlar elimizi biraz daraltıyor, değişiklik anlamında. Ritim yakalama anlamında zorlanıyoruz. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı ama yetmedi" ifadelerini kullandı.

"NORMAL OLUP OLMADIĞINI SORGULUYORUM"

Hakemler hakkında konuşmak istemediğini kaydeden Şahin, "Çıkar Antalyaspor'un hakkını savunurum. İnanın bana şu anda puan gelmeyecek geri, gelmesi imkansız. O konu hakkında konuşmak istemiyorum açıkçası. Bazı şeylerin normal olup olmadığını ben de bazen sorguluyorum açıkçası" şeklinde konuştu.

"LUYİNDAMA HASTA"

Kadroda bulunmayan Luyindama ile de ilgili konuşan Şahin, "İlk kadroda olmadığı günlerde teknik kararımdı. Şimdi hasta. 3-4 gündür de idmana çıkmadı. O yüzden bugün kadroda değil, benim teknik kararımla" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

500 bin sözleşmeli kadroya geçti! Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni hakları
6'lı masada 'Türklük' krizi: İYİ Parti'den küçük ortak DEVA'ya rest
00.00 Saat Anlamı - Saati 00:00 Görmek Anlamı Ne Demek ve Ediyor?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Antalya deplasmanında hata yapmadı! Kanarya, Antalyaspor’u geriden gelerek mağlup etti…
Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne fırına sığındı! Şoförü kaçtı Diagne kaldı!
6'lı masadaki adaylık bilmecesi komediye döndü: Bu kez sıra Ali Babacan'da! "En iyi şekilde yaparım"
Üniversiteli Irmak Aygen'in kahreden ölümü!
SON DAKİKA! Bakan Nebati'den orta gelirliye konut kampanyası açıklaması: Kredi faiz oranları ne kadar olacak?
Son dakika: 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme tarihi belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Nuri Şahin'den flaş açıklamalar! " VAR kayıtlarını dinlesem bile..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA