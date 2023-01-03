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Giriş Tarihi: 3.1.2023 08:50 Son Güncelleme: 3.1.2023 09:20

Süper Lig'de acı tablo! Ekvador kadar olamadık

UĞUR ÇEM
Süper Lig’de acı tablo! Ekvador kadar olamadık

Ülkemizde gençler maçları kenardan izliyor... Türkiye Süper Ligi, dünyadaki 73 lig arasında 21 yaş altı futbolculara tanıdığı süreyle sondan 3. sırada yer aldı. Güney Afrika, Tayland ve Ekvador bile bizi geçti.

2022 yılı geride kalırken, yapılan bir araştırma genç cevherlerimizi işleyemediğimizi ve görmezden geldiğimizi bir kez daha gözler önüne serdi. Takımların yaptıkları tercihler, rakamlara acı fatura olarak yansıdı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CİES) raporuna göre; Türkiye Süper Ligi, 21 yaş altı futbolculara verdiği %2.3 süre değeriyle 73 lig arasında sondan 3. sırada yer aldı. Takımlarımız, 431 oyuncudan sadece 10'unun sahada kendini göstermesine fırsat sundu.

Ligimiz, Güney Afrika (%2.6), Tayland (%2.8) ve Ekvador (%3.5) liglerinin gerisinde kaldı. Yayınlanan raporda Süper Lig'de sadece 1 futbolcu öne çıkmayı başardı. Altay'dan bu sezon Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş, en fazla süre tanınan (1710 dakika) ve umut vadeden sol bek olarak yer aldı.

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Süper Lig'de acı tablo! Ekvador kadar olamadık
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