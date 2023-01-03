Süper Lig’de acı tablo! Ekvador kadar olamadık

2022 yılı geride kalırken, yapılan bir araştırma genç cevherlerimizi işleyemediğimizi ve görmezden geldiğimizi bir kez daha gözler önüne serdi. Takımların yaptıkları tercihler, rakamlara acı fatura olarak yansıdı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CİES) raporuna göre; Türkiye Süper Ligi, 21 yaş altı futbolculara verdiği %2.3 süre değeriyle 73 lig arasında sondan 3. sırada yer aldı. Takımlarımız, 431 oyuncudan sadece 10'unun sahada kendini göstermesine fırsat sundu.

Ligimiz, Güney Afrika (%2.6), Tayland (%2.8) ve Ekvador (%3.5) liglerinin gerisinde kaldı. Yayınlanan raporda Süper Lig'de sadece 1 futbolcu öne çıkmayı başardı. Altay'dan bu sezon Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş, en fazla süre tanınan (1710 dakika) ve umut vadeden sol bek olarak yer aldı.