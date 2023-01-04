Kartal’a İranlı kanat! Şenol Güneş Alireza Jahanbakhsh için onay verdi

Kısa süre önce gündeme gelen Alireza Jahanbakhsh'ye onay çıktı. Siyah-beyazlı kulüpte geçtiğimiz günlerde sportif direktör Ceyhun Kazancı, teknik direktör Şenol Güneş'e Feyenoord'da forma giyen İranlı kanat oyuncusunu önermişti.

Usta hoca da scout ekibine oyuncunun takip edilmesi talimatını vermişti.Güneş'e gelen raporların olumlu olması sonrası Jahanbakhsh için karar verildi.Tecrübeli hoca, 29 yaşındaki oyuncuya onay verdi ve teklif yapılabileceğini söyledi.

BEŞİKTAŞ'A GELİR

Bu karar sonrası siyah-beyazlı yönetimin de hemen harekete geçtiği kaydedildi.Gelen haberlere göre Beşiktaşlı idarecilerin önerilecek rakam konusunda çalışmalara başladığı belirtildi.Sözleşmesi 2024'te sona erecek olan İranlı kanat oyuncusu için ilk teklifin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olabileceği ifade edildi.Alireza Jahanbakhsh'nin bu sezon Feyenoord'da yeteri kadar forma şansı bulamaması nedeniyle Beşiktaş'a sıcak bakacağı yorumu da yapılıyor.

WEGHORST KEFİL OLDU

Kartal'da Alireza Jahanbakhsh haberlerinin çıkması üzerine Wout Weghorst da konuya dahil oldu.Hollandalı forvetin, AZ Alkmaar'dan takım arkadaşı olan İranlı futbolcu için "Takıma faydalı olur.""Sahada elinden geleni yapmaya çalışan bir karakteri var" diyerek olumlu görüş bildirdiği de alınan bilgiler arasında.

AZ'DE COŞMUŞTU

Alireza, kanatta oynamasına rağmen golcü kimliğiyle öne çıkıyor. 9 yıldır Hollanda Liginde forma giyen Jahanbakhsh daha önce forma giydiği AZ Alkmaar'da 111 maçta 37 gol atıp, 31 asist üretti.Nijmegen'de ise 64 maça çıkıp 19 gol, 22 asistle oynadı. Futbolcu, İran milli takımında ise 64 maça çıkıp 13 gol attı. (Fotomaç)