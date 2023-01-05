Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Karagümrük, İstanbul dışında ilk kez kazandı
Giriş Tarihi: 5.1.2023 10:11

Fatih Karagümrük, İstanbul dışında ilk kez kazandı

AA
Fatih Karagümrük, İstanbul dışında ilk kez kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen VavaCars Fatih Karagümrük, üst üste ikinci galibiyetini alırken, bu sezon İstanbul dışında ilk kez kazandı.

Bu sezon İstanbul dışında oynadığı karşılaşmalarda yalnızca Sivasspor'la berabere kalarak 1 puan alan Fatih Karagümrük, Kayseri deplasmanında elde ettiği 4-2'lik galibiyetle ilk kez kazanmış oldu.

Deplasmanda oynadığı müsabakalarda daha önce yalnızca bir diğer İstanbul ekibi Ümraniyespor'u mağlup edebilen kırmızı-siyahlı ekip, Kayseri deplasmanında aldığı 3 puanla, tehlikeli bölgeyle arasındaki puan farkını da açtı.

LİDER GALATASARAY'DAN DAHA FAZLA GOL ATTI
Kayserispor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle puanını 19'a yükselten Fatih Karagümrük, ligdeki gol sayısını da 33'e çıkarttı.

Fenerbahçe'nin ardından ligde en çok gol atan ikinci takım konumunda bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 29 golü bulunan lider Galatasaray'dan daha fazla skor üretti. Ancak Andrea Pirlo'nun ekibi, kalesinde gördüğü 32 golle ligin en kötü savunma performansına sahip.

BORİNİ VE DİAGNE LİGDE 18 GOL ATTI
Fatih Karagümrük'ün bu sezon en önemli isimleri olarak öne çıkan Fabio Borini ve Mbaye Diagne, attıkları gollerle takımı sırtladı.

Borini ve Diagne, ligin geride bölümünde 9'er gole imza atarak takımın en skorer isimleri olmayı başardı.

Ligde Fatih Karagümrük'ün 18 golüne adlarını yazdıran ikili, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'ndan başsavcıya tehdit! "Odana geleceğim ilk gördüğüm yerde..."
SON DAKİKA: Orta gelirliye konut projesi şartları açıklandı! İşte orta gelir konut kredisi faizi ve ödeme planı
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gençlere ÖTV’siz telefon ve tablet
EMEKLİ ZAMMI 2023 NE KADAR, KAÇ TL OLDU? Başkan Erdoğan'dan ek zam açıklaması! SSK, BAĞKUR emekli maaşı hesaplama ile emekli maaş zammı ne kadar oldu?
Başkan Erdoğan'ın 'işe dönüş' müjdesi emekçilerin yüzünü güldürdü! Hak hukuk tanımayanlara en güzel cevap
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıkladı! Asgari ücrete yeni destek müjdesi
Son dakika haberleri: Galatasaray geriden gelerek Ankaragücü’nü yıktı! Aslan derbiye lider gidiyor…
Seçmenin kadar konuş
Erdoğan’dan bir günde 4 müjde
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Karagümrük, İstanbul dışında ilk kez kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA