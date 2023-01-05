Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'ten flaş karar!
Giriş Tarihi: 5.1.2023 14:59 Son Güncelleme: 5.1.2023 15:10

Son dakika haberleri: Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'ten flaş karar!

DHA
Son dakika haberleri: Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp’ten flaş karar!

Son dakika haberleri: Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Tecrübeli hakem, kariyeriyle ilgili flaş bir karar aldığını açıkladı.

Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, aktif hakemlik görevini sonlandırdığını açıkladı.

Türkalp, "Sivasspor-Galatasaray müsabakasında yaşadığımız talihsiz bir pozisyon, Futbol Kamuoyunu, Kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi Kurulu'nu, Merkez Hakem Kurulu'nu, sahadaki hakem arkadaşlarımı telafisi zor bir duruma düşürdü. Güven erezyonu yarattı. Yaşanan bu pozisyonun arkasında mesnetsiz sebepler arayanlar olduğu gibi, basit ve acemice bir gerekçesinin olduğu, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ortaya çıkmıştır. Yapılan bu hata şahsımdan kaynaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Özgüç Türkalp'in yazılı açıklaması şöyle;

"1995 yılında başladığım Hakemlik kariyerimde birçok klasmanda görev yaptım. 28 yıla sığan bu süreçte Türk Futboluna katkıda bulunmaya çalıştım. Futbolun tüm paydaşlarının başarılı olmak için sahaya çıktığı bir arena da, bende başarılı olmak için sahaya çıktım. Verdiğim karalar, bir tarafı mutlu ederken diğer tarafı da mutsuz etti.

29 Aralık 2022 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray müsabakasında yaşadığımız talihsiz bir pozisyon, Futbol Kamuoyunu, Kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi Kurulu'nu, Merkez Hakem Kurulu'nu, sahadaki hakem arkadaşlarımı telafisi zor bir duruma düşürdü. Güven erezyonu yarattı. Yaşanan bu pozisyonun arkasında mesnetsiz sebepler arayanlar olduğu gibi, basit ve acemice bir gerekçesinin olduğu, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ortaya çıkmıştır. Yapılan bu hata şahsımdan kaynaklanmıştır.

Her güzel şeyin bir başlangıcı olduğu gibi, bir de sonu vardır. İnişli çıkışlı bu süreçte her zaman yanımda olan aileme, dostlarıma, hakem arkadaşlarıma ve üzerimde emeği olan yöneticilerime şükranlarımı sunuyorum.

Aktif hakemlik görevime 04.01.2023 tarihi itibariyle veda ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla."

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'ndan başsavcıya tehdit! "Odana geleceğim ilk gördüğüm yerde..."
SON DAKİKA: Orta gelirliye konut projesi için 15 soru 15 cevap! Bakan Kurum paylaştı
Vatandaşa 25 metreküp ücretsiz doğal gaz için talimat verildi!
Başkan Erdoğan'ın 'işe dönüş' müjdesi emekçilerin yüzünü güldürdü! Hak hukuk tanımayanlara en güzel cevap
SON DAKİKA: Orta gelirliye konut projesi şartları açıklandı! İşte orta gelir konut kredisi faizi ve ödeme planı
EMEKLİ ZAMMI 2023 NE KADAR, KAÇ TL OLDU? Başkan Erdoğan'dan ek zam açıklaması! SSK, BAĞKUR emekli maaşı hesaplama ile emekli maaş zammı ne kadar oldu?
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2023: Ocak emekli zammı 2023 duyuruldu! SSK Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar oldu, kaç TL?
Seçmenin kadar konuş
SABAH'ın ortaya çıkardığı FETÖ skandalında son dakika: Engin Yıldırımer istifa etti
Ne tapusu? Şaşkın mısınız?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'ten flaş karar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA