Son dakika haberleri: Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp’ten flaş karar!

Özgüç Türkalp'in yazılı açıklaması şöyle;

"1995 yılında başladığım Hakemlik kariyerimde birçok klasmanda görev yaptım. 28 yıla sığan bu süreçte Türk Futboluna katkıda bulunmaya çalıştım. Futbolun tüm paydaşlarının başarılı olmak için sahaya çıktığı bir arena da, bende başarılı olmak için sahaya çıktım. Verdiğim karalar, bir tarafı mutlu ederken diğer tarafı da mutsuz etti.