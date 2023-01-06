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Giriş Tarihi: 6.1.2023 13:55

Kanser tedavisi gören eski İtalyan futbolcu Gianluca Vialli, yaşamını yitirdi

AA
Kanser tedavisi gören eski İtalyan futbolcu Gianluca Vialli, yaşamını yitirdi

Bir süredir kanser tedavisi gören eski İtalyan futbolcu Gianluca Vialli, 58 yaşında hayatını kaybetti.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören Vialli'nin Londra'da kaldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kariyeri boyunca Cremonese, Sampdoria, Juventus ve Chelsea'de görev yapan Vialli, ulusal ve uluslararası arenada birçok şampiyonluk elde etti. Ülkesinde 2 lig ve 4 İtalya Kupası şampiyonluğu gören eski İtalyan forvet, ayrıca Juventus ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası zaferi yaşadı.

Oynadığı dönemin en etkili forvetleri arasında yer alan Vialli, daha sonra Chelsea ve Watford'da teknik direktörlük yaptı. Vialli, Chelsea'nin başında UEFA Kupa Galipleri Kupası, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve Lig Kupası'nda birer kez şampiyon oldu.

1986 ve 1990 Dünya Kupası'nda forma giydiği İtalya Milli Takımı ile 59 maça çıkan Vialli, 16 gol kaydetti.

Son olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Mancini'nin yardımcılığını yapan Vialli, hastalığı nedeniyle görevden ayrılmıştı.

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Kanser tedavisi gören eski İtalyan futbolcu Gianluca Vialli, yaşamını yitirdi
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