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Giriş Tarihi: 6.1.2023

VAR kayıtları bir daha yayınlanmayacak

VAR kayıtları bir daha yayınlanmayacak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR kayıtlarının polemikleri bitirmek amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere kamuoyu ile paylaşıldığını ifade etti

A Spor'a açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR kayıtlarıyla ilgili tartışmaya son noktayı koydu. Büyükekşi, "F.Bahçe ve G.Saray, VAR kayıtları hakkında talepte bulundu. Sanki olayın altında bir şey var da saklanıyor gibi algılandı. Sivasspor-G.Saray maçındaki pozisyon çok zor. Bundan önceki VAR kayıtlarının hepsinde çizgi çekildi ancak burada çekilemedi. Kamuoyu bunun cevabını bekliyordu. Burada hakem hatası var" şeklinde konuştu.

DERBİYİ İZLEMEYE GİTMEYECEĞİM
Beşiktaş-Gaziantep maçındaki kırmızı kart pozisyonunu da akıllarda soru işareti kalmaması için yayınladıklarını dile getiren Büyükekşi, "VAR'ın doğru uygulama yaptığını ancak hakemin yanlış karar verdiğini gördük. Biz hiçbir şey saklamadan görüntü ve konuşmaları olduğu gibi verdik. Polemikleri bitirmek istedik. Bundan sonra VAR kayıtlarını yayınlamayacağız" dedi. Büyükekşi, Fenerbahçe- G.Saray derbisini izlemeye gitmeyeceğini de sözlerine ekledi.

GÖNDERİLMEDEN BIRAKTI
MHK'NİN bundan sonra görev verilmeyeceğini açıkladığı Sivasspor-G.Saray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, hakemlik kariyerini noktaladığını duyurdu. Türkalp, "Yaşadığımız talihsiz bir pozisyon futbol kamuoyunu, kulüpleri, TFF'yi, MHK'yı ve sahadaki hakem arkadaşlarımı telafisi zor bir duruma düşürdü. Bu pozisyonun arkasında mesnetsiz sebepler arayanlar olduğu gibi, basit ve acemice bir gerekçesinin olduğu VAR kayıtlarıyla ortaya çıkmıştır. Yapılan bu hata şahsımdan kaynaklanmıştır. Her güzel şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir de sonu vardır. Aktif hakemlik görevime veda ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

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VAR kayıtları bir daha yayınlanmayacak
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