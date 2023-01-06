VAR kayıtları bir daha yayınlanmayacak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR kayıtlarının polemikleri bitirmek amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere kamuoyu ile paylaşıldığını ifade etti
A Spor'a açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR kayıtlarıyla ilgili tartışmaya son noktayı koydu. Büyükekşi, "F.Bahçeve G.Saray, VAR kayıtları hakkındatalepte bulundu. Sanki olayınaltında bir şey var da saklanıyor gibialgılandı. Sivasspor-G.Saray maçındakipozisyon çok zor. Bundan önceki VARkayıtlarının hepsinde çizgi çekildi ancakburada çekilemedi. Kamuoyu bununcevabını bekliyordu. Burada hakem hatasıvar" şeklinde konuştu.
DERBİYİ İZLEMEYE GİTMEYECEĞİM
Beşiktaş-Gaziantep maçındaki kırmızıkart pozisyonunu da akıllarda soruişareti kalmaması için yayınladıklarınıdile getiren Büyükekşi, "VAR'ın doğruuygulama yaptığını ancak hakeminyanlış karar verdiğini gördük. Biz hiçbirşey saklamadan görüntü ve konuşmalarıolduğu gibi verdik. Polemikleri bitirmekistedik. Bundan sonra VAR kayıtlarınıyayınlamayacağız" dedi. Büyükekşi, Fenerbahçe-G.Saray derbisini izlemeye gitmeyeceğinide sözlerine ekledi.
GÖNDERİLMEDEN BIRAKTI
MHK'NİN bundan sonra görev verilmeyeceğini açıkladığı Sivasspor-G.Saray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, hakemlik kariyerini noktaladığını duyurdu. Türkalp, "Yaşadığımız talihsizbir pozisyon futbol kamuoyunu, kulüpleri,TFF'yi, MHK'yı ve sahadaki hakem arkadaşlarımıtelafisi zor bir duruma düşürdü. Bupozisyonun arkasında mesnetsiz sebeplerarayanlar olduğu gibi, basit ve acemice birgerekçesinin olduğu VAR kayıtlarıyla ortayaçıkmıştır. Yapılan bu hata şahsımdan kaynaklanmıştır. Her güzel şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir de sonu vardır. Aktif hakemlik görevime veda ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.