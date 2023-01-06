VAR kayıtları bir daha yayınlanmayacak

A Spor'a açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR kayıtlarıyla ilgili tartışmaya son noktayı koydu. Büyükekşi,şeklinde konuştu.Beşiktaş-Gaziantep maçındakikart pozisyonunu da akıllarda soruişaretiiçin yayınladıklarınıdile getiren Büyükekşi, "VAR'ın doğruuygulama yaptığını ancak hakeminyanlış karar verdiğini gördük. Biz hiçbirşey saklamadan görüntü ve konuşmalarıolduğu gibi verdik. Polemikleri bitirmekistedik." dedi. Büyükekşi, Fenerbahçe-G.Saray derbisini izlemeye gitmeyeceğinide sözlerine ekledi.bundan sonra görev verilmeyeceğini açıkladığı Sivasspor-G.Saray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp, hakemlik kariyerini noktaladığını duyurdu. Türkalp,Yapılan bu hata şahsımdan kaynaklanmıştır. Her güzel şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir de sonu vardır. Aktif hakemlik görevime veda ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.