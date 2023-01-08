Jorge Jesus mağlubiyeti üstlendi! "Bugünkü yenilgini sebebi benim."

Ligde henüz ilk yarının bitmediğini hatırlatan Jesus, şunları aktardı:

"Biz bugün evimizde Galatasaray'a kaybettik ama bakarsınız deplasmanda kazanabiliriz Galatasaray'a karşı. Galatasaray kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. Fenerbahçe olarak normalde yapmadığımız hatalar yaptık. Bu da bugünkü farkı oluşturdu. Kariyerimde çok geriden gelip şampiyon oldum ya da öndeyken şampiyonluk kaybettim. Bu, işimizin parçası. Bu durumdan çıkmak için telafi etmemiz gerekiyor. Her zamankinden daha çok birlik olmamız gerekiyor. Almış olduğumuz mağlubiyetin bahanesi yok. Kimseyi suçlamak istemiyorum, dış faktörler yok. Bugünkü mağlubiyetin sebebi benim."

Jesus, ilk 5 sıradaki takımlara gol atmakta zorlandıklarının hatırlatılması üzerine, "Ligde 19 takım var sadece 5-6 takımdan oluşmuyor lig. Şu ana kadar 42 gol attık. Bu takımlara çok gol atamadık ama her maç aynı önemde. Bir ayrım yapmıyorum." şeklinde konuştu.